Des étoiles dans les yeux - la critique du spectacle de Nicolas Fraissinet

Résumé : Nicolas Fraissinet défend une chanson hors format, où se mêlent l’électrique et l’électro, sans jamais perdre la tendresse de ses premiers points d’ancrage : le piano, et une voix pétillante, parfois écorchée, d’une énergie toujours communicative.

Critique : On le connaît peu en France. Peut-être parce qu’il est suisse ou que sa timidité apparente l’empêche de forcer les rideaux francophones. Et pourtant, le spectacle qu’il a donné le 2 mai dernier au Café de la Danse non seulement a fait salle comble mais a ravi chacun des spectateurs présents ce soir-là. Car la voix grave et rassurante du chanteur invite à quelque chose d’aérien et de solaire. Il y a dans les mots qui se glissent sur le piano, dans le violon qui fredonne des ritournelles, un livre qui sommeille.

Or, justement, le concert et l’album de Nicolas Fraissinet prend ses racines dans un roman qu’il a écrit en 2019, Des étoiles dans les yeux, et que nous avions chroniqué sur AVoir-ALire. Le spectacle mêle avec habileté la musique, les chansons et des extraits de l’ouvrage, lus en toute simplicité sur le bord de l’instrument où l’interprète est assis. Il n’y a pas de rupture entre les passages qui sont récités et les chansons : au contraire, il y a une cohérence entre les deux, comme si, enfin, tous les arts pouvaient se rencontrer sur une scène de théâtre. Mais le chanteur n’en fait jamais trop. Il n’hésite pas à abandonner la poésie pour un rythme plus soutenu, les sonorités électroniques prennent le pas sur le piano ou la basse, puis, soudain, les étoiles se lèvent et la poésie refait surface.

Nicolas Fraissinet a enregistré déjà trois albums studio. Son œuvre musicale raconte avec beaucoup de pudeur son rapport aux éléments naturels. Elle semble dévoiler même des morceaux d’intimité du chanteur qui préfère alors s’effacer dans les sonorités multiples qui l’accompagnent. On perçoit dans sa voix la sensualité de Tori Amos, le gigantisme de David Bowie, le rythme des meilleurs rockers français ou la délicatesse touchante de Juliette. L’interprète et écrivain évolue sur la scène avec l’aisance d’un conteur. Il aime son public autant qu’on ressent une tendresse particulière pour ses musiciens. Nombre de spectateurs suisses le suivent sur ses tournées, au point qu’il semble poindre entre lui et ses fans une forme d’amitié artistique sans fin. Le chanteur soigne la langue française comme il soigne les spectateurs qui l’accompagnent. Il se dégage de sa musique et de l’écriture de ses textes une tendresse magnifique.

Nicolas Fraissinet est certainement l’une des étoiles montantes de la scène française les plus importantes du moment. Il se produira à Avignon du 7 au 17 juillet prochain au Théâtre de l’Arrache-Coeur pour un spectacle inédit au titre éloquent de Cordes sensibles.