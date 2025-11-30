Idées Noires. Les Origines – Franquin - la chronique BD

Ce recueil est le catalogue de l’exposition consacrée à André Franquin (1924-1997) et ses Idées Noires lors de l’édition 2025 du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Un projet qui a pu se concrétiser avec le soutien d’Isabelle Franquin, qui rédige l’avant-propos de ce livre et Fred Jannin, celui qui, entre autres, a fait découvrir le feutre rotring à Franquin. Gérard Viry-Babel écrit les textes de ce recueil.

Résumé : {Idées Noires. Les Origines} explore la naissance et la création des légendaires {Idées Noires} de Franquin. Croquis, dessins, scénarios, photos, planches finalisées, présentations d’originaux, commentaires de Franquin sur son travail : c’est tout un processus de création qui nous est présenté.

Critique : Ce catalogue d’exposition, reprenant les images et photos dévoilées au festival Quai des bulles, est impressionnant. C’est l’occasion unique de découvrir André Franquin au travail sur ce projet hors norme, et de voir aussi avec quelle dureté, parfois, il juge ses propres dessins. Ces idées noires sont en fait un recueil d’histoires courtes sur une demi-page, ou une page en noir et blanc, au trait, dénonçant les travers de notre monde, militarisme forcé, société de consommation, inégalité des richesses, trafic d’armes... Mais avec humour, un humour noir, parfois gore. Contrairement à leur titre, ces idées noires ne sont donc pas tristes, mais bien orientées vers la rigolade, comme Franquin l’annonce lui-même dans une citation dès le revers de la jaquette, « ce sont des histoires un peu sadiques, un peu cruelles, tout en restant rigolardes ».

Et effectivement, on rit beaucoup devant ces scènes occasionnellement traumatisantes. Mais ce qui devient passionnant dans cet ouvrage, c’est de découvrir comment l’on part du croquis dans un carnet pour arriver à un gag fini.

Pour cette série, André Franquin a travaillé principalement au rotring, un feutre fin qui fait des traits d’épaisseur constante (à l’inverse du pinceau, qui peut faire des traits plus ou moins épais en fonction de la manière dont on appuie sur la feuille). Il part de quelques crayonnés, voire de nombreux crayonnés pour chercher un regard, une pose, avant de s’attaquer aux esquisses. Puis, le feutre entre en action, et grâce au talent de l’artiste, il donne vie à des dessins incroyables. André Franquin, qui voulait aller vite, reste quand même un grand perfectionniste, comme vous le découvrirez au fil des pages en lisant ses commentaires sur les planches.

L’introduction raconte sa vie de sa naissance jusqu’aux Idées Noires, et nous plonge ensuite directement dans les extraits de carnets et les croquis.

Des agrandissements sur les planches originales de Franquin permettent de réaliser le détail et la finesse de son travail, d’autant plus étonnant quand on sait qu’il ne dessinait pas sur des feuilles beaucoup plus grandes que le format final d’impression.

La part belle est faite aux recherches graphiques, aux originaux, aux photos de carnet de travail, aux story-boards... Mais le scénario n’est pas oublié. Certaines histoires qui lui ont été offertes par des amies, comme Luce Degotte, sont présentées également, story-boardées par le Mari de Luce Degotte (créateur du Flagada), et envoyées à Franquin qui les story-boarde à son tour avant de commencer à les encrer pour arriver à la planche finale. Tout ce travail est magique. Voir les traits jetés sur la feuille par Franquin et y discerner immédiatement un personnage, une machine, un animal est incroyable.

On ne peut que s’ébahir devant le talent d’André Franquin et l’on comprend rapidement pourquoi l’auteur de Gaston Lagaffe est en fait un des grands maîtres de la BD de son temps. Quand on apprend qu’il avait onze ans lorsque ses premiers dessins furent publiés, on comprend mieux comment le travail de toute une vie et l’exigence lui ont permis d’atteindre ce niveau.

Idées Noires. les Origines est un catalogue unique, permettant de voir la naissance et les étapes de création d’une série originale, les Idées Noires de Franquin. À ne pas rater pour tout fan de dessin et d’illustration !