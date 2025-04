Des nouvelles de la planète Mars - Dominik Moll - critique

Résumé : Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant bien que mal de mener une vie tranquille, entre un fils collégien devenu subitement végétarien, une fille lycéenne obsédée par la réussite, une sœur artiste peintre aux œuvres terriblement impudiques et une ex-femme qui travaille à la télévision... L’irruption accidentelle de Jérôme, un collègue légèrement perturbé, achève de transformer son existence en chaos. Mais dans un monde qui a perdu la raison, la folie est-elle vraiment si mauvaise conseillère ?

Critique : Des nouvelles de la planète Mars signe le grand retour de Dominik Moll qui, après le thriller radical Harry, un ami qui vous veut du bien, s’était un peu perdu avec des films moins convaincants, Lemming et Le moine.

Dans cette comédie folle, François Damiens interprète Philippe Mars, un informaticien largué, désormais divorcé, dont les rapports avec ses enfants se délitent ; sa vie professionnelle est par ailleurs des plus ennuyeuses et répétitives. Le réel achoppe et échappe à Philippe Mars jusqu’à l’irruption intempestive de l’un de ses collègues informaticien totalement hurluberlu et survolté qui vient s’immiscer dans sa vie un peu trop rangé.

Le tempétueux Jérôme, interprété avec brio par Vincent Macaigne, se révèle un élément perturbateur qui fera dès lors souffler sur la famille Mars, cette petite planète trop tranquille, un vent de panique et d’absurdité.

© Michaël Crotto / Diaphane Distribution

Suivent toute une cohorte de personnages tous plus azimutés les uns que les autres. On évoquera l’étonnante et barrée Chloé, qui sort d’un asile psychiatrique, et jouée par Veerle Baetens (Alabama Monroe, Les Ardennes). Le personnage de Vincent Macaigne fait une fixette sur celle-ci alors qu’il est interné pour avoir lancé une machette de façon impulsive, donnant à ce Philippe Mars un air de Van Gogh du pauvre.

La planète Mars dès lors échappe à tout contrôle. L’univers martien se dérègle et la cellule familiale est au bord de la crise de nerfs. Le fils se découvre subitement végétarien. Et Chloé l’entraîne à vouloir commettre un attentat en faveur de la cause végétale.

© Michaël Crotto / Diaphane Distribution

Dominik Moll ose la comédie existentielle jouissive où le fantastique onirique s’insinue par l’apparition des parents décédés de François qui lui insufflent conseils et réflexions, et par l’insertion d’images récurrentes, celles de Philippe en astronaute. Ces digressions confèrent à la trame sociale comique un cachet original, loin des divertissements canoniques que la production hexagonale tend à nous imposer.

On appréciera dans des seconds rôles l’excellent Philippe Laudenbach en ex-chauffeur de Giscard d’Estaing, servant de taxi aux apprentis terroristes que sont Chloé et Grégoire ; et dans le rôle des parents de François Damiens, Michel Aumont et Catherine Samie. Ces comédiens étoffent ainsi ce spectacle iconoclaste qui aime prendre par surprise.

En bref, ce film Dominik Moll est une comédie décalée et exubérante dont l’insolente fraîcheur s’impose comme une évidence et un impératif de cinéphile, altérant pour le meilleur notre vision d’un genre franchouillard trop souvent balourd.