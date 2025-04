Cannes 2025 : Dominik Moll en compétition officielle

Résumé : Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité... Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

– Scénario : Dominik Moll, Gilles Marchand

– Distributeur : Haut et Court

– Principaux acteurs : Léa Drucker, Yoann Blanc, Guslagie Malanda, Antonia Buresi

Dominik Moll à Cannes :

2000 : Harry, un ami qui vous veut du bien, Compétition officielle

2005 : Lemming, Compétition officielle

2022 : La nuit du 12, Cannes Première

Dominik Moll reste fidèle à son immersion en milieu policier avec Le dossier 137, trois ans après le succès critique et public de La nuit du 12, exploration d’un cas de féminicide, à la construction audacieuse, qui lui avait valu six César dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Après un premier long métrage passé inaperçu (Intimité, 1994), Dominik Moll avait signé un coup de maître avec Harry, un ami qui vous veut du bien (2000), sa première œuvre en compétition officielle à Cannes. Ce récit de l’intrusion étrange d’un ami de lycée (Sergi López) dans la vie d’un couple dénotait un sens aigu de la tension dramatique, avec des digressions lynchiennes. Encore plus décalé, Lemming (2015) ne connut pas le même accueil malgré ses qualités et l’interprétation sans failles de Charlotte Gainsbourg, Laurent Lucas, Charlotte Rampling et André Dussollier. Les quinze années qui suivront seront difficiles pour le cinéaste qui échoue avec le drame historique Le Moine (2011) et dont les réjouissants Des nouvelles de la planète Mars (2016) et Seules les bêtes (2019) ne trouvent pas leur public. Le scénario du Dossier 137 a été coécrit par son fidèle scénariste Gilles Marchand, qui a également collaboré avec Laurent Cantet, Robin Campillo et Samuel Theis. Le rôle principal est tenu par Léa Drucker qui a prouvé son grand talent dans des films aussi divers que Jusqu’à la garde et L’été dernier.

