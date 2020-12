Des vents contraires - la critique

A partir d’un argument propice aux questionnements esthétiques et existentiels, Jalil Lespert réalise un drame sobre, mais sans surprise.

L’argument : La vie de Paul bascule le jour où sa femme Sarah disparaît subitement. Après une année de recherches infructueuses, Paul est un homme brisé, rongé par le doute et la culpabilité. Sa dernière chance est peut-être de tout reprendre à zéro : déménager avec ses deux enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandi. Mais des rencontres inattendues vont donner à ce nouveau départ une tournure qu’il n’imaginait pas.

Notre avis : Adapté d’un roman et mettant en scène un romancier, le second film de Jalil Lespert aurait pu donner lieu aux expérimentations fantasmatiques les plus diverses et fournir matière à une interrogation subtile sur les affres de la création. Un auteur qui peine à écrire depuis la disparition de sa femme, son nouveau départ dans une ville du bord de mer où les souvenirs affluent... autant de clichés qui, savamment orchestrés et soutenus par de solides propositions esthétiques, auraient pu constituer un drame passionnant sur la difficulté à trouver l’inspiration lorsque "tout est dépeuplé". Or, première déception, les séquences où il est question de littérature, nombreuses dans le film, en font un usage décoratif (conversations avec l’éditeur, bibliothèques en arrière-plan), si bien qu’il devient relativement indifférent au spectateur que Paul soit ou non un écrivain. Délaissant les détours possibles vers la mise en abyme tortueuse, Lespert préfère s’attacher à filmer sous toutes leurs coutures les relations de son personnage principal avec son entourage, privilégiant la voie du drame familial à celle du questionnement esthétique, et ne laissant guère de place au mystère, sauf sous la forme d’une intrigue policière de second plan d’ailleurs assez vite expédiée (autour des appels anonymes).



Comme souvent lorsqu’un comédien passe à la réalisation, c’est donc bien sur le casting que mise Des vents contraires. Celui-ci est disparate, et il est surprenant de voir combien le degré d’inspiration des acteurs commande le tempo du film, capable de moments forts (les séquences avec Isabelle Carré, Antoine Duléry ou même Ramzy Bedia) comme de négligences regrettables (performances peu convaincantes de Marie-Ange Casta ou des enfants), entre lesquels oscille un Benoît Magimel attachant et charismatique, mais quelquefois enclin à se reposer sur des postures figées ou "scolaires". Ceci dit, on reconnaîtra bien volontiers que l’ensemble se regarde sans déplaisir ; mais au vu du potentiel dramatique que renfermait l’argument prometteur de ce long-métrage, on ne peut s’empêcher d’être déçu par sa mise en oeuvre polie, par trop soucieuse d’éviter la prise de risque formelle.