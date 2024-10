Yves Saint Laurent - la critique du biopic réalisé par Jalil Lespert

Résumé : Paris, 1957. À tout juste vingt-et-un ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

Critique : C’est à une entreprise tout à la fois aisée et délicate que s’est livré Jalil Lespert en adaptant librement l’ouvrage éponyme Yves Saint Laurent, de Laurence Benaïm. La relation amoureuse entre un créateur génial, Yves Saint Laurent, et un extraordinaire bâtisseur, Pierre Bergé, est en effet un sujet très romanesque. Mais que pouvait nous apporter de plus un film sur YSL, et ce d’autant plus qu’une autre fiction, de Bertrand Bonello celle-là, sous le titre de Saint Laurent (avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier et Léa Seydoux), est également en préparation – sa sortie est prévue en mai 2014 ? Livres – notamment la décapante biographie de Marie-Dominique Lelièvre –, magazines, journaux, expositions, documentaires (notamment Yves Saint Laurent, Pierre Bergé : l’amour fou, en 2010) ont évoqué régulièrement les moindres dessous de la passion qui a réuni deux personnages d’exception.

© Thibault Grabherr et Anouchka de Williencourt / SND

Jalil Lespert a réalisé un film qui hésite trop souvent entre documentaire et fiction. Le résultat est certes sympathique, bien chapitré et ponctué par les divers événements qui ont jalonné ces vingt ans de vie commune d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé. De leur rencontre en 1958 au défilé de 1976, en passant par la collection « Mondrian », le lancement du prêt-à-porter, la découverte des paradis marocains… Les reconstitutions de ces différentes manifestations sont soignées. La futilité de ces événements mondains, en pleine période des Trente Glorieuses, on y croit. On n’échappe toutefois pas au traitement style roman-photo ou magazines sur papier glacé, voire journaux à scandales. Certaines scènes auraient gagné à être traitées moins superficiellement et avec beaucoup plus de hardiesse. On regrette ainsi que la situation politique de 1958 n’ait été que légèrement évoquée : intéressante, en effet, la scène où Yves Saint Laurent est agressé par une mère lui reprochant de s’être fait réformer du service militaire pour ne pas partir combattre en Algérie, contrairement à son fils à elle. On aurait pu de même insister sur l’éviction pour des raisons « politiques » de YSL de la maison Dior. Sans doute Jalil Lespert aurait-il été également inspiré de montrer combien le couple Bergé-Saint-Laurent était libre et audacieux pour cette époque comme pour la nôtre… celle du « mariage pour tous ».

© Thibault Grabherr et Anouchka de Williencourt / SND

Les deux acteurs, Pierre Niney et Guillaume Gallienne, sont absolument remarquables. C’est avec une totale sincérité qu’ils incarnent ces deux grands hommes. Le jeu de Pierre Niney met en lumière les facettes multiples de YSL : l’homme blessé, le timide maladif, l’inventeur perpétuel, l’artiste maudit, mais aussi l’homme qui sombre dans l’alcool, la drogue et s’enfonce dans les bas-fonds des jeux sadomasochistes. Guillaume Gallienne, lui, donne toute la puissance de Pierre Bergé – mais aussi toute son intelligence sensible. Jalil Lespert ne semble pas s’être beaucoup intéressé aux personnages féminins, qui restent fades et sans consistance. On croit davantage aux compositions de Xavier Lafitte dans le rôle de Bernard Buffet et de Jean-Edouard Bodziak dans celui de Jacques de Bascher, l’amant sulfureux d’un moment de YSL.

Bref, ce film se regarde sans déplaisir mais parfois avec un vague sentiment d’ennui. Tempéré certes par le soin tout particulier apporté à la musique, dont la partie originale est de Ibrahim Maalouf – Jalil Lespert n’oubliant pas la Callas à laquelle YSL et Bergé portaient un véritable culte.