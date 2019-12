Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ - la critique du film

Résumé : Rahatlocum est une colonie romaine nord-africaine où Jules César est venu passer des vacances dispendieuses. La révolte gronde parmi le petit peuple qui se trouve un leader en la personne du garagiste de Ben-Hur Marcel.

Notre avis : Le péplum parodique de Jean Yanne n’est que la version longue de « La circulation à Rome », un grand classique de l’humour français où deux conducteurs de chars s’engueulent dans un latin de cuisine. Ce sketch hilarant dure un peu plus de quatre minutes, le film de 82 étire le gag sur plus d’une heure trente. Et c’est long, malgré la présence d’une pléthore d’acteurs connus : Coluche, Michel Serrault, Darry Cowl, Michel Constantin, Paul Préboist, Michel Auclair... La superproduction rigolarde, annoncée à l’époque comme un événement, est un pétard mouillé qui, au-delà de quelques scènes empruntées à l’univers d’Astérix et au génie de Goscinny, ne parvient pas à construire une histoire crédible.

Rapidement, le long métrage s’enlise dans des redites, qui témoignent d’un absolu manque d’inspiration. Jean Yanne ne s’en remet qu’au cabotinage de ses acteurs, à tel point que le réalisateur laisse tout simplement Michel Serrault recycler son personnage de Zaza Napoli, dans son rôle de César. La première fois, on est surpris. La deuxième fois, on sourit encore. A la troisième apparition du comédien, on grince des dents. Naturellement, il nous vient l’envie d’expédier l’Imperator au centre d’une arène où se conclut très lourdement cette pantalonnade, Les jeux du cirque, interminables, sont commentés par le légendaire Léon Zitrone, habillé à la romaine pour la circonstance. Bref, rien ne fonctionne et Coluche, qui joue le rôle de Ben-Hur, bien loin de Charlton Heston, traverse mollement le long métrage, comme s’il ne croyait absolument pas à l’intérêt du projet. Un excellent livre de sa compagne d’alors, Fred Romano, confirme que l’humoriste se foutait comme de l’an quarante de cette comédie avariée. Et on lui donne largement raison.