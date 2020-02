Deux - la critique du film

Résumé : Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

Notre avis Elles sont officiellement voisines. En réalité, elles s’aiment d’un amour sincère, depuis longtemps, malgré la difficulté pour Madeleine d’avouer sa relation à ses enfants. Elles projettent toutes les deux de vendre leurs appartements respectifs et de terminer leur vie à Rome, dans les résidences somptueuses le long du Tibre. Mais elles ne sont plus des enfants, elles ont cessé de rêver leur vie, et Madeleine résiste de révéler son secret à ses proches. Jusqu’au jour où elle subit un AVC ... Tout est dit. Deux est autant un film sur l’amour homosexuel que sur le vieillissement et la maladie qui traversent nécessairement tous les couples, à un moment de leur histoire.

Filippo Meneghetti dont c’est le premier film, s’attaque à un sujet rarement évoqué au cinéma. Il essaye de raconter le destin de cette femme, Madeleine, qui a été mariée, a perdu son mari et a donné naissance à deux enfants. Rien de plus banal, sinon qu’elle est homosexuelle et qu’elle est hantée par la culpabilité. Le cinéaste choisit une petite ville provinciale pour dérouler son scénario. Le sentiment de honte est renforcé par l’étroitesse des rues, la proximité des gens, et surtout par le caractère brutal de son fils. L’accident vasculaire cérébral s’invite dans leur couple, après une dispute sans importance, la vieille dame tombe dans le coma, avec toutes les séquelles neurologiques que l’on connaît bien. La question de la dépendance et du retour à domicile sont aggravés par le fait que son amante, Nina, ne peut lui venir en aide, étant reléguée au seul statut de voisine.

Il faut beaucoup de maturité et d’amour des gens pour écrire et mettre en scène un film pareil. Le récit choisit la pudeur et la simplicité pour décrire ce couple pas comme les autres. Certes, parfois, les dialogues ou les quiproquos frisent l’invraisemblance ou l’exagération narrative. Le récit amorce des pistes, comme celles de cette petite fille du début qui, semble-t-il, s’est noyée, sans aller au bout. Peu importe, la beauté de cet amour prend le pas sur le reste, mettant en valeur la délicatesse qui unit les deux femmes. Filippo Meneghetti opte pour une conduite d’acteurs épurée, centrant son attention sur le secret d’un amour inverti au sein d’une famille traditionnelle. La reconquête de l’amour après l’AVC par Nina entraîne le récit dans la tonalité d’un film policier à suspens, mais n’entrave en rien la jolie délicatesse de leur relation.

Deux met en scène le thème de l’homosexualité féminine. Pour une fois, l’enjeu n’est pas de réveiller les fantasmes sexuels de son réalisateur. Le sujet central demeure celui de l’amour quel qu’il soit, quand le temps passe et que la maladie fait surface, à la façon, toutes proportions gardées, du grand film d’Haneke Amour. Le scénario fait craindre parfois que le récit bascule dans une sorte de thriller pathétique. Mais Meneghetti revient toujours à l’essentiel : l’amour puissant de deux femmes que le destin ne parvient pas à séparer.