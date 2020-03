Diamants sur canapé - Blake Edwards - critique

Résumé : New York au petit matin. Holly Golightly (Audrey Hepburn), dans une robe de soirée très élégante, sort d’un taxi et très consciencieusement, prend son petit-déjeuner devant la vitrine fermée de la fameuse bijouterie Tiffany. Plus tard, elle arrive devant son immeuble et, n’ayant pas sa clé, dérange comme d’habitude son voisin irascible M. Yunioshi (Mickey Rooney).

Critique : C’est le Blake Edwards d’avant La panthère rose qui réalisa cet élégant film, triste et gai, dont le contenu sert admirablement la piquante et pimpante Audrey Hepburn. Habillée par Hubert de Givenchy, l’actrice traverse le film avec une classe indémodable.

Pourtant, son personnage n’est guère reluisant : elle a abandonné sa famille afin de devenir, à New York, une sorte d’escort girl pour ne pas dire plus, et elle s’efforce de trouver un milliardaire à épouser. Son nouveau voisin Paul Varjak (George Peppard) qui va tomber sous son charme, n’est guère scrupuleux non plus : écrivain en panne, il n’a écrit qu’un seul livre il y a plus de quatre ans et s’installe dans un somptueux appartement, décoré par Mrs Failenson (Patricia Neal), femme plus âgée et mariée qui l’entretient.

Ce contexte n’entrave absolument pas l’élégance et la fraîcheur qui dominent le film. La situation des protagonistes est savamment atténuée par le scénariste George Axelrod, pour permettre de tirer l’histoire vers la comédie chic, tout en se gardant des foudres de la censure. Le roman qui a inspiré le long-métrage, on le doit à Truman Capote et il est beaucoup plus sulfureux.

Le film permet de profiter des rues du New York des années 60, sur une petite musique douce-amère. On suit l’imprévisible Holly, qui semble prendre tout à la légère, ment, triche, confond le jour et la nuit, vit avec un gros chat roux. Mais il est finalement irrésistible. Paul Varjak, le séduisant voisin ne s’y trompera pas, et n’aura de cesse que de séduire Holly qui ne peut qu’éconduire cet écrivain désargenté.

Ce long-métrage est un peu à la mode des "screwball comedies", style de films où l’on sait que les deux personnages, la plupart du temps farfelus, finiront dans les bras l’un de l’autre à la toute fin : mais comment ? Si toutes les scènes où apparaît Mickey Rooney grimé en japonais (!) sont inutiles et un peu ridicules, l’histoire possède un charme incroyable avec quelques scènes formidables : le pré-générique devant la bijouterie sur la musique de Henry Mancini, la fête qui a lieu dans le petit appartement de Holly et qui réunit plusieurs fêtards dans ce lieu exigu, la scène finale, dans une rue de New York sous la pluie, qui est à elle seule un petit bijou de cinéma.

Grâce à ce film, Audrey Hepburn est devenue une icône de l’élégance immédiatement reconnaissable. Sa silhouette seule symbolise le film à la manière d’une Marilyn Monroe la décennie précédente. Il semblerait que Truman Capote ait d’ailleurs imaginé le personnage en pensant à elle.