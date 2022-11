Don’t Worry Darling - Olivia Wilde - critique

Résumé : La chronique d’une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

Critique : Le monde dans lequel vivent Alice et Jack ressemble à un certain idéal de l’american way of life. Les soirées sont nombreuses et alcoolisées, les filles sont belles et soumises, et les hommes reviennent chaque soir dans les maisons toutes plus cossues les unes que les autres. Cet idéal de vie à l’américaine concilie luxe et volupté, sous couvert d’un capitalisme où l’argent est très présent, sans qu’on n’en parle vraiment. Car les couples qui vivent dans cet enclos hors du monde y partagent les fêtes, le quotidien, et pour les hommes le travail. Ils exercent sous les ordres d’un certain Franck qui cultive le mystère sur les activités de son entreprise.

Le propos général paraît plutôt ambitieux et bien vu. Le seul problème demeure les raisons de la soumission de ces jolies femmes aux besoins de leurs maris. Elles font le ménage, préparent les repas, et s’adonnent aux désirs de leurs hommes dès qu’il en éprouve le besoin. Elles admirent leurs époux qui se gardent de révéler ce qu’ils fabriquent toute la journée dans cette curieuse entreprise où elles n’ont pas le droit de cité. En tous les cas, dès la première heure, on perçoit que la rébellion viendra des femmes et que ces hommes, élégants et fortunés, cachent plus d’un secret au nom de cette domination qu’ils leur imposent. Il faut d’ailleurs noter que les décors sont particulièrement réussis, offrant un écrin absolu de confort pour mieux contenir les appétences éventuelles à la liberté des épouses.

Mais en fait, le pire survient dès lors que le mystère craquèle par le biais de l’héroïne principale. La narration s’égare alors dans un genre confus, à l’interface du fantastique, du réalisme social et de la science-fiction. Tout le problème du film se situe dans l’incapacité de la réalisatrice à fixer et assumer un genre. Elle papillonne dans des univers qui précipitent peu à peu le spectateur dans la confusion et l’invraisemblance. Le scénario lui-même subit des ellipses narratives, qui finissent par égarer complètement le spectateur. À défaut de ne plus rien comprendre vraiment, on s’agace des facilités du récit pour permettre au film de retomber sur ses pieds.

Bref, Don’t Worry Darling, du fait d’un propos qui semble autant se revendiquer d’un thriller à la Hitchcock qu’une sulfureuse série Z, ne convainc pas vraiment. Peut-être qu’un peu de nuance et de subtilité dans la résolution et le traitement de l’énigme auraient aidé à apprécier ce qui manifestement relève d’un récit à connotation féministe.