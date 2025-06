Donnie Darko - Richard Kelly - critique

Résumé : Donnie, un adolescent de seize ans, est en proie à des troubles émotionnels. Au sein de sa famille, de son lycée, de ses camarades, il tente de trouver un sens à son existence. Guidé par un étrange lapin géant, il s’intéresse de près au voyage dans le temps…

Critique : Jake Gyllenhaal, l’interprète génial de Donnie, le reconnaît lui-même. Aujourd’hui encore, il ne sait toujours pas de quoi parle le film. Sorti en 2001 de manière quasi-inaperçue, Donnie Darko est devenu culte grâce au public britannique et son aura ne s’est pas démentie jusqu’à aujourd’hui. Ce coffret consacre l’univers et l’ambiance créés par Richard Kelly, grâce au visuel créé par Olivier Cartheret et aux nombreux bonus qu’il contient.

Richard Kelly, discret depuis plusieurs années surtout dans sa production cinématographique, a beaucoup à dire sur sa première œuvre au cinéma. A seulement 26 ans, il bouleversait les codes du genre du film adolescent, pour nous présenter Donnie, en proie à des troubles mentaux, à une lucidité troublante sur le monde qui l’entoure et surtout capable d’éviter la fin du monde. Devenu ouvert à de multiples théories et interprétations, Donnie Darko s’inspire avant tout de l’expérience du jeune réalisateur, mais aussi de sa vision. Par exemple, une Grand-mère-la-mort existait dans son quartier d’adolescent et allait tous les jours vérifier son courrier. Toutes ses sources d’inspiration sont dévoilées dans le documentaire Deus Ex Machina, en bonus dans le coffret. On apprend également comment le travail sur l’image, notamment la lumière et la réalisation en panoramique, livre son atmosphère envoûtante au film, mais aussi comment les scènes ont été filmées en fonction de la musique que Kelly avait en tête. Surtout, on comprend que la vision du réalisateur a fait de Donnie Darko un film tout à fait personnel, maîtrisé et désiré.

Sa vision précise le conduit à s’entourer d’une équipe de professionnels, qui savent travailler le rendu à l’image et l’aident à transposer ce qu’il a en tête. Ce fut le cas avec le lapin Frank, que personne sur le tournage n’imaginait aussi effrayant, avant de voir un dessin du réalisateur. Pourtant, l’image de Frank fixe totalement l’atmosphère et le propos du film.

Comme souvent dans les premières œuvres, cependant, le résultat définitif n’est pas fixé. Ainsi, on retrouve deux versions du film dans le coffret, en haute définition : la version cinéma et la version director’s cut sortie en France au cinéma pendant l’été 2019. Dans cette nouvelle version, on se consacre davantage aux rôles secondaires, notamment la famille de Donnie, livrant ainsi de nouvelles clés pour le film. On ne sortira de toute façon jamais réellement du labyrinthe mental du protagoniste. L’équipe qui a travaillé sur le tournage, dont les entretiens sont également en bonus, l’affirment eux-mêmes : le sens est celui que l’on veut bien lui donner. Et Donnie a de nombreuses pistes pour nous faire réfléchir. Comme si cela ne suffisait pas, plus de trente minutes de scènes alternatives sont présentes dans cette nouvelle édition.

Le film tient également à son casting remarquable. Jake Gyllenhaal, dont la carrière ne fait que confirmer son talent, écrit l’avant-propos du livret de 200 pages du coffret : « le choix fait par Richard de ne pas infantiliser son public avec une conclusion facile, exige de ce dernier qu’il participe au processus d’interprétation » . Il en a été de même avec les interprètes du film. La sœur de Jake, Maggie, a renforcé la justesse du scénario en acceptant de jouer la sœur à l’écran. Patrick Swayze, dans un rôle à contre-courant de ses prestations habituelles et peu glorieux, appuie davantage le propos alternatif de Richard Kelly. Enfin Drew Barrymore a non seulement brillé par sa présence à l’écran, mais a aussi joué un rôle décisif dans la sortie du film à l’écran, à travers sa société de production. En fédérant une équipe aussi prestigieuse pour son premier film, le réalisateur a montré son exigence. Les bonus de ce coffret, nombreux et qualitatifs, nous le démontrent bien.

Quant au livret de deux cents pages, avec des photos de tournage, il ne détient pas non plus la clé de tout l’univers de Donnie Darko. Intitulé « Wake up, Donnie », il présente en couverture le lapin Frank. A l’intérieur, on peut découvrir une interview fleuve de Richard Kelly sur ses influences, de nombreuses photos, et surtout le scénario intégral, avec une couleur différente pour les scènes alternatives ou coupées. A l’instar de David Lynch, une influence majeure pour Kelly, le spectateur ne sait jamais s’il est dans un rêve ou s’il regarde la réalité que l’on veut bien lui montrer. Ce coffret complet, remarquablement édité, ne nous le dit pas. En revanche, il donne envie de revoir encore et encore Donnie Darko, comme une urgence avant la fin du monde.