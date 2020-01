Douze mille - la critique du film

Résumé : Frank se fait chasser d’une casse automobile où il travaille clandestinement. Dans sa région, c’est la zone, pas de travail. Bien que très attaché à sa vie avec Maroussia, Frank doit partir trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. Douze mille euros : c’est la somme dont ils conviennent tous les deux, la somme qu’il devra gagner avant de revenir. Mais Frank va-t-il revenir fidèle ? Au moins fidèle à lui-même ? Va-t-il seulement revenir…

Notre avis : Il faut quelques longues minutes pour comprendre que Franck et Maroussia partagent le toit avec un dame relativement âgée, dont ils ont acquis la maison en viager. Une fois que le spectateur a déchiffré la problématique, tout semble particulièrement déplacé. Pourtant, le film affiche a priori une vocation à traduire la réalité sociale de jeunes couples qui ont de difficultés à joindre les deux bouts. Franck a perdu son emploi. Du moins, il jouait les rabatteurs à l’entrée d’une casse automobile, puis s’est fait piéger et mettre à la porte par les propriétaires. Tout le film raconte alors le pari de Franck de ramener douze mille euros à la maison, d’où le titre des plus surprenants.

Copyright Shellac Distribution

Rien ne tient debout dans cette histoire. Le film est conçu à partir d’une succession de situations totalement invraisemblables que les personnages semblent pourtant essayer de rendre crédibles. Notre Franck trouve une mission intérim à 700 kilomètres de chez lui, ce qui est peu probable, mais pourquoi pas ; sauf qu’une fois arrivé chez l’employeur potentiel, ce dernier lui annonce qu’en fait, il n’y a plus de mission. On peine à comprendre pourquoi le scénariste a privilégié autant d’incohérences, qui, au lieu de grandir le récit, provoquent la stupéfaction et l’agacement. Dans cette région maritime où il débarque, Calais peut-être, les ouvriers semble-t-il se plaisent à le regarder danser contre des pièces de monnaie. On lui offre un logement, sans qu’il ait besoin de le solliciter, on lui demande de rapporter 3000 euros à une femme qui les refuse. Et surtout, il suffit d’assommer un gardien pour devenir vigile et le complice d’une bande de jeunes filles qui dévalisent les camions, en attendant de passer la frontière.

Copyright Shellac Distribution

Douze mille ne fonctionne pas. On a du mal à percevoir le point de vue de la réalisatrice. Cherche-t-elle à faire un film poétique ? Si c’est le cas, on comprend mieux les scènes de danse sans musique, qui surgissent en plein milieu des intrigues. Souhaite-t-elle à faire un film social ? Il aurait alors fallu que pendant le travail d’écriture, elle prenne le soin de vérifier la vraisemblance de son récit. Les personnages se perdent dans des situations totalement grotesques, où le héros principal est capable de parler toutes les langues du monde, où le vol organisé des camions s’accommode de la toute-puissance, où les petites entreprises sont soumises à la gestion d’actionnaires. L’agacement est inévitable devant tant de bizarreries scénaristiques et il s’accroît quand on comprend qu’il s’agit de provoquer l’empathie du spectateur pour ses personnages.

Copyright Shellac Distribution

Le pire, et sans doute le moins excusable dans le film, demeure le rapport pour le moins polémique entre sexualité et argent. Franck ne fait pas dans la retenue sexuelle. Cela dit, les compagnes qu’il rencontre ne montrent pas vraiment d’inhibition non plus. Il y a quelque chose de profondément obscène dans l’idée de rapprocher la question de la sexualité et celle de l’argent. Ici, le rapport entre les hommes et les femmes s’établit sur des enjeux qui mêlent pouvoir, argent et jouissance. Le projet même d’amour des deux héros est d’obtenir un salaire égal, et de rapporter douze mille euros, pas plus, pas moins. Et sinon, ils font l’amour, beaucoup, et ils aiment le crier à l’envi. La vision du couple de la réalisatrice se perd alors dans quelque chose de très polémique, les femmes étant réduites à des objets de luxure, et les hommes à la toute-puissance de leur pénis.