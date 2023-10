El Perdido - Robert Aldrich - critique

Résumé : Dans le désert mexicain, un premier cavalier (Kirk Douglas) file à toute allure. Un second cavalier (Rock Hudson), qui chevauche aussi vite, semble poursuivre le premier. Ce dernier, Brendan O’Malley arrive au ranch de John Breckenridge (Joseph Cotten) où il est reçu par sa femme Belle (Dorothy Malone), qu’il a connue autrefois. Celle-ci a désormais une fille adolescente, Melissa (Carol Lynle). Il propose à Bruckenridge, qui vient de rentrer de travailler pour lui convoyer le bétail jusqu’au Texas, à deux conditions : obtenir un cinquième de la vente et lui prendre sa femme ! Bruckenbridge éclate de rire. Arrive le second cavalier, Dana Stribling, qui veut ramener O’Malley au Texas pour le remettre à la justice. Il l’accuse d’avoir assassiné le mari de sa propre sœur.

Critique : Étonnant western qui naquit dans des conditions particulières : Kirk Douglas, producteur à forte tête, cherchait un projet qui lui permettrait de se remettre de l’échec public de Spartacus. Pour ce faire, il commande au scénariste de ce même film, Donald Trumbo, tout juste réhabilité après des années de liste noire maccarthyste, de lui écrire un scénario original. Il choisit pour la mise en scène Robert Aldrich, qui venait de subir quelques échecs publics. Lui aussi était connu pour avoir un sacré caractère.

Cette association rendit la vie impossible sur le tournage et aboutit à un long métrage certes non dénué de défauts, mais qui contient aussi des éléments cinématographiques tout à fait étonnants : si le personnage interprété par Rock Hudson est assez lisse et classique, il n’en va pas de même pour celui qu’incarne Kirk Douglas, immature, sujet à des accès de violence incontrôlable, mais fleur bleue et poète à ses heures. Il peut se résumer en une formule : un verre contre un vers ! L’acteur lui apporte sa vigueur habituelle, tout de noir vêtu.

Le propriétaire du ranch que joue Joseph Cotten n’est pas bien reluisant. Il est à la fois déserteur de l’armée sudiste, lâche et alcoolique.

Dorothy Malone investit un personnage de femme moderne qui n’hésite pas à manier le fusil, conduire un chariot, et nourrir tout le monde pendant le transit du bétail.

Quant à la jeune Carol Lynley, elle passe de gamine à femme accomplie, dans une scène extrêmement explicite où elle revêt la robe jaune que sa mère avait elle même portée, lorsqu’elle fut séduite par O’Malley, sans compter la notion plus qu’explicite d’inceste qui en découle.

Plusieurs séquences sont tout à fait exemplaires : on citera le chien qui manque d’être étranglé par O’Malley, celui-ci désirant extérioriser sa colère, le cheminement du troupeau dans la tempête de sable, et l’utilisation judicieuse des ruines et la scène finale qui casse les codes habituels du western.