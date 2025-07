Elena et les hommes - Jean Renoir - critique

Résumé : Paris 1886. Elena Sorokovska (Ingrid Bergman), une extravagante princesse polonaise sans le sou, s’intéresse aux hommes qu’elle pense pouvoir aider.

Critique : Après avoir éconduit un musicien promis au succès (Jean Claudio), Elena va accepter l’amitié du comte Henri de Chevincourt (Mel Ferrer) pour mieux approcher le général François Rollan (Jean Marais), promis à un bel avenir politique. Parallèlement, elle laisse entendre à l’industriel M. Martin-Michaud (Pierre Bertin), roi de la chaussure, qu’elle va accepter de l’épouser.

Les caprices, hésitations et volte-face de la virevoltante princesse Elena permettent à Jean Renoir, de proposer une sorte de pantalonnade échevelée et tapageuse, un théâtre détraqué et infatigable, qui ne laisse pas une minute de répit. Le cinéaste s’amuse aussi à concevoir des plans qui rappellent les peintures de son père Auguste, comme le montre la longue scène du bal du 14 juillet au début du récit.

Les personnages qui évoluent autour de la belle Polonaise sont comme autant de pantins souvent enfantins et ridicules, qui s’agitent beaucoup. Un premier bonhomme va louper les portes, quand un deuxième tombe de vélo, ou qu’un autre glisse et tombe en poursuivant une soubrette.

Mais attention, nous ne sommes pas devant une sorte de vaudeville simpliste, mais face à une farce cruelle basée sur des faits réels : la courte et étonnante ascension du général Boulanger, renommé ici Rollan, que certains voulaient pousser au coup d’État. La belle princesse, qui tente de l’aider, va nous conduire à toute vitesse au bal, puis chez les Martin-Michaud où le roi de la chaussure veut absolument marier, en même temps que lui, son crétin de fils (irrésistible Jacques Jouanneau). La suite se passera dans une ville de garnison de province où Rollan a été affecté pour l’éloigner de Paris, et où tout le monde va se retrouver.

Il faut souligner l’extrême vigueur du cinéaste, qui à soixante-deux ans, réalisait une œuvre potache et débridée, qui tourne quasiment à la folie.

Ingrid Bergman, étonnamment calme dans cette course folle, irradie de séduction naturelle face à un panel d’acteurs de choix, qui se plaisent à lui courir après. L’actrice, après sa longue et riche parenthèse avec Roberto Rossellini, passait par la France, avant de reprendre prudemment la route de Hollywood.

Renoir clôturait là sa "trilogie" Belle Époque après Le carrosse d’or (1953) et French Cancan (1955).