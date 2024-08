Toni - Jean Renoir - critique

Résumé : Toni, immigré italien, trouve du travail dans une carrière près de Martigues et entame une liaison avec Marie, sa logeuse. Il tombe amoureux de Josepha, une espagnole dont l’oncle possède une petite propriété terrienne. Mais la jeune femme est séduite par Albert, le contremaître de Toni, et l’épouse. Albert se désintéresse vite de sa femme et de son enfant, se révélant brutal et intéressé surtout par l’argent de l’oncle...

Critique : Essentiellement tourné en extérieurs dans les environs de Martigues durant l’été 1934, Toni a été produit par Marcel Pagnol. Plusieurs des interprètes principaux du film ont apparu, ou apparaîtront par la suite, dans ceux de l’écrivain-cinéaste provençal (Blavette et Delmont, présents l’année précédente dans l’admirable Joffroi ; Andrex, le mauvais garçon séducteur d’Angèle).

Pourtant, malgré l’accent et le soleil du midi, le film de Renoir ne sacrifie guère au goût de la couleur locale et du (génial) théâtre pagnolien.

S’inspirant d’un fait divers Renoir, évite le crescendo mélodramatique et adopte un style sec, sans emphase, malgré la splendeur de la photo (signée Claude Renoir) et l’indéniable grandeur tragique qui envahit comme par mégarde ce qui ressemble à un documentaire.

Cette recherche de l’authenticité et ce refus de la dramatisation forcée éclatent par exemple dans la séquence où les ouvriers piémontais chantent autour du feu ou dans celle de la tentative de suicide de Marie (Jenny Hélia) : après qu’on ait emporté la jeune femme sauvée de la noyade, la caméra s’attarde un moment encore, laissant entrer dans le champ des badauds qui échangent des commentaires ou un homme qui ouvre son parapluie.

Formidable directeur d’acteurs, Renoir n’autorise jamais ses interprètes, professionnels ou non, à recourir aux ficelles du métier et laisse vivre ses personnages sans les enfermer dans des typologies toutes faites : la coquetterie et l’inconséquence de Josepha ne font pas d’elle une femme fatale et même l’ignoble Albert est plus veule que méchant.

Quant à la virtuosité, souvent époustouflante, des mouvements de caméra, elle n’est pas une fin en soi mais cherche, et parvient, à créer une sensation de précarité atmosphérique, un fort sentiment d’accidentel qui culmine avec la scène vertigineuse où Toni, courant sur le pont métallique, est abattu bêtement par un garde chasse qui semble d’abord le viser par jeu, désireux avant tout de démontrer ses qualités de tireur.

Cette séquence annonce celle de la mort, tout aussi idiote, de l’aviateur dans La règle du jeu.

On a souvent vu dans Toni un film précurseur du néoréalisme. Visconti, qui travailla sur le tournage comme assistant, a toujours reconnu sa dette envers son maître et se souviendra de la leçon renoirienne dans son sublime Ossessione (1942).