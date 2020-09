Eléonore - Amro Hamzawi - la critique

Notre avis Il était temps que le cinéma offre à Nora Hamzawi un rôle à la hauteur de son talent. Elle est immédiatement reconnaissable avec cette paire de lunettes qu’elle affuble sur les plateaux de télévision où elle excelle. En tous les cas, la jeune comédienne sait parfaitement jouer avec la caméra. Elle interprète cette trentenaire au bord de la rupture, en totale désillusion, qui doit se normaliser pour trouver sa place dans la société française. Mais la tâche n’est pas aisée quand on est cerné par les deux personnages parfaitement irrespirables que sont sa sœur et sa mère.

Clairement, Amro Hamzawi qui réalise sa première œuvre de cinéma, pâtit des hésitations et des maladresses de la première fois. En effet, le film se perd sans doute dans les excès un peu caricaturaux dans la présentation qu’il fait de la société bourgeoise parisienne. L’ironie est évidente, mais on peut penser qu’il en fait trop dans le ton sarcastique employé. Pour autant, le long-métrage ne poursuit pas le but de donner une représentation sociologique exhaustive de la bourgeoisie française, a fortiori parisienne. L’intérêt est de suivre le périple existentiel de cette jeune-femme, Eléonore, totalement névrosée, et qui se perd dans les affres de la mélancolie. Elle n’est surtout pas instable. C’est une jeune-femme qui ne parvient pas à vivre et assumer son émancipation sociale, et qui, par manque de confiance en elle, faillit en permanence aux maladresses. On ne rit pas vraiment. Car finalement, ce portrait haut en couleur révèle une vraie difficulté pour les trentenaires d’aujourd’hui à trouver leur place dans la société que nous leur avons laissée.

Voilà donc un petit film divertissant, porté par une Nora Hamzawi vivifiante et attachante. On oublie vite le risque de la caricature grâce à cette ribambelle de comédiens, aussi insupportables que sensibles, qui s’impliquent dans ce récit dynamique. On se demande finalement si le récit de cette jeune-femme n’est pas celui du réalisateur qui témoigne à demi-mots de la difficulté à vivre de l’art et à faire valoir son talent. En tous les cas, on attendra le prochain épisode qui sera sans aucun doute plus abouti dans l’écriture.