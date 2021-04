Embrassez qui vous voudrez - la critique du film

Résumé : Entre Paris et Le Touquet, deux couples et leurs enfants se croisent. Leur rencontre va fortement perturber leurs vacances. D’un côté, une bourgeoise chic et oisive de la banlieue parisienne voit le couple qu’elle forme avec un riche agent immobilier s’enliser. Elle a également une amie sans le sou qui ne veut pas le montrer et une fille très délurée qui a pour amant un employé de son père. De l’autre, une femme très belle est persécutée par un mari jaloux, qui est lui-même confronté à un play-boy collectionneur de conquêtes.

Critique : Il est loin le temps où Michel Blanc cachait sa nudité avec des algues dans Les bronzés. Depuis il a réalisé quatre longs métrages : Marche à l’ombre (1984), Grosse fatigue (1993), Mauvaise passe (1999) et enfin Embrassez qui vous voudrez (2002). En adaptant librement Vacances anglaises de Joseph Connelly, il signe là son film le plus abouti où se mêlent judicieusement vaudeville léger et réflexion sur les rapports amoureux.

Une semaine au Touquet. C’est la destination choisie par deux couples d’amis pour leurs vacances. L’occasion pour eux de faire un break, mais aussi de faire le point sur leur vie maritale en croisant d’autres personnes. Premiers émois sexuels, premiers adultères, premier suicide ; autant d’événements qui vont pimenter le quotidien de ce groupe en plein doute.

Bien sûr, le principal argument d’Embrassez qui vous voudrez reste cette fabuleuse distribution qui réunit trois générations d’acteurs. Rivalisant de justesse, ils servent à merveille les inquiétudes autour du couple que met en scène Michel Blanc. Mais mieux encore, il faut saluer ici l’intelligence du travail du réalisateur qui parvient à instaurer un équilibre délicat entre chacune des scènes des différents protagonistes.

Ici, le marivaudage flirte avec le mélodrame sans jamais sombrer dans les poncifs du genre. Michel Blanc capte au plus près, grâce à des dialogues sur-mesure, la psychologie de ses personnages. En quelques plans, le décor est planté : la bourgeoise oisive et sa copine fauchée comme les blés ; le dragueur invétéré et la midinette amoureuse ; le père raté en proie au suicide et le fils désireux de connaître ses premiers rapports physiques ; le jaloux compulsif et sa femme lassée de son cirque. Tous ces portraits sont finement brossés, évitant les clichés trop souvent récurrents dans ce type de film-analyse.

On pense évidemment à Short Cuts, à Reine d’un jour, pour cet entremêlement de destins croisés. Cependant, Michel Blanc ajoute une touche de vaudeville (l’épilogue notamment) qui resitue Embrassez qui vous voudrez dans une dimension plus comique. Il parvient sans conteste à mettre en forme un amalgame sentimental adulte qui en ravira plus d’un.

Les suppléments eux aussi apportent une touche inédite à ce DVD. Hormis les sempiternelles interviews des acteurs et quelques anecdotes de tournage narrées par le réalisateur lui-même, cette galette contient un bonus rarissime intitulé "Tournée de promotion". On y découvre l’équipe du film le soir des premiers chiffres, au Festival de Marrakech, ou encore à Rome. Scènes étonnantes de par leur côté novateur, qui, une fois n’est pas coutume, donnent vraiment envie de voir le film.