Emily - Frances O’Connor - critique

Résumé : Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. Le film imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre "Les Hauts de Hurlevent". Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

Critique : Les sœurs Brontë ne cessent de fasciner les cinéastes, à commencer par Téchiné dont on se souvient du film fleuve de 1979 qui avait été si mal reçu sur la Croisette. La comédienne Frances O’Connor s’essaye à son tour à cette légende littéraire en focalisant son regard sur Emily au détriment peut-être de Charlotte et Anne qui semblent deux monuments de froideur. L’écriture tout de même s’invite dans ce drame irlandais où la folie côtoie les épanchements amoureux et moraux.

Le premier film de l’actrice souffre d’une certaine ambiguïté. En effet, l’enjeu est de restituer le destin contrarié des écrivaines dans une langue romantique à la limite parfois de l’écœurement. La mise en scène en rajoute dans les excès mélodramatiques, et pour autant ne puise pas suffisamment dans les tourments pathologiques de ses héroïnes. Les personnages en font des tonnes dans les larmes, les cris, et les exubérances au point que la détresse d’Emily finit par paraître dérisoire et sans intérêt. La musique qui mêle le piano et les cordes étouffe la narration et empêche en réalité l’émotion de s’exprimer vraiment. Bien sûr, il y a chez Emily une forme de combat féministe assumé qui la rend généreuse et dure à la fois. Mais sa détermination à assumer sa liberté de femme ne suffit pas à convaincre le spectateur.

Alors ratage ou semi-réussite ? Force est de constater que les costumes, les paysages, les décors sont totalement fascinants. Mais les personnages s’empêtrent dans des dialogues qui n’en finissent pas, les réduisant à des sortes de stéréotypes romanesques, particulièrement les hommes qui sont confondants de grossièreté à l’exception du père Brontë. Oui, il y a dans le regard de Frances O’Connor une détermination à rendre la dignité qui a manqué aux sœurs, avant l’éclosion de leur œuvre littéraire. Mais la réalisatrice s’appesantit trop, la mise en scène manque de retenue et de prudence.

Évidemment, c’est difficile de clore ce papier sans évoquer l’interprétation magistrale d’Emma Mackey. La comédienne occupe tout l’écran. Elle joue avec son regard, son corps, et même son cœur où l’on ressent les vibrato de son âme. On est loin de son rôle dans la série Sex Education. Elle habite son personnage avec une immense grâce. Mais voilà, même avec les meilleurs comédiens qu’il soit, un film est d’abord un exercice d’écriture et de mise en scène. Et c’est là que le bât blesse. Mais sans jouer aux diseurs de bonne aventure, on peut penser que Frances O’Connor ne sera pas longue avant de revenir derrière la caméra.