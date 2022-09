Emily the Criminal - John Patton Ford - critique

Résumé : À Los Angeles, Emily (Aubrey Plaza) doit accepter de petits boulots pour rembourser ses études. En colocation avec un couple, elle travaille dans une société de livraison de repas. Elle postule bien pour des postes stables en phase avec ses compétences, mais se fait remercier en raison de son casier judiciaire (conduite en état d’ivresse).

Critique : Emily a des horaires très flexibles de livreuse freelance et un responsable qui ne s’embarrasse pas à respecter les conditions de travail. Un jour, un collègue lui demande de le remplacer. Ce banal coup de main va l’entraîner dans un engrenage risqué. En effet, pour la remercier, il lui donne une adresse où elle pourra se faire de l’argent facile en devenant "acheteur fictif".

Et voilà Emily convoquée avec d’autres candidats dans un entrepôt où on la prend en photo sans plus de renseignements. Un homme, qui semble être le chef, arrive et explique au groupe ce qu’ils ont à faire avec une carte de crédit bidon.

Copyright Roadside Attractions and Vertical Entertainment

Le récit, palpitant de bout en bout, va néanmoins rester sur le terrain du film d’action sans vraiment s’intéresser aux réalités du contexte économique déréglementé, l’ubérisation notamment, dont est victime la jeune femme, tout au moins au début. De fait, on peut difficilement comprendre ses réelles motivations : est-ce uniquement pour s’en sortir qu’elle accepte (assez facilement) de transgresser la loi, ou est-elle pousser par l’appât du gain pimenté par l’adrénaline sécrétée par des arnaques de plus en plus gonflées ?

Passée cette réserve et quelques facilités dans l’intrigue, on se prend de sympathie pour cette "criminelle" qui mine de rien n’a pas froid aux yeux.

L’actrice principale et coproductrice Aubrey Plaza, omniprésente, plus habituée aux rôles de comédie, apporte toute sa conviction à cette composition de piquante voleuse.

Le film a reçu le Prix du Public au dernier Festival de Deauville.