Escape from the 21st Century - Yang Li - critique

Résumé : En 1999, après une bagarre, trois adolescents se retrouvent accidentellement exposés à une mystérieuse substance. Ils découvrent alors qu’un simple éternuement suffit à les faire voyager dans le temps. Propulsés vingt ans plus tard, ils se retrouvent chargés d’une mission capitale : sauver le monde.

Critique : Il s’agit du troisième long métrage de Yang Li, et son premier sans coréalisateur. C’est également le premier à connaître une sortie en salle dans l’Hexagone, à l’initiative du distributeur indépendant Charybde. Présenté dans divers festivals dont le TIFF (Festival de Toronto), Escape from the 21st Century n’est pas de tout repos, et pourra déconcerter le spectateur occidental non familier d’un certain cinéma chinois de genre, peu destiné à l’exportation. Dans un autre registre, la romance Her Story de Yihui Shao, distribuée quelques mois plus tôt, avait pu susciter une perplexité similaire. Pourtant, pour peu que l’on se laisse bercer par son récit vertigineux et son humour pince-sans-rire, le métrage est doté de réelles qualités, à commencer par celles de son scénario. En 1999, quatre adolescents dont une jeune fille coulent une existence plus ou moins paisible, jalonnée de complicités mais aussi de tensions et bagarres. L’exposition à une substance chimique permet aux trois garçons de se projeter vingt ans plus tard. Leurs parcours se sont éloignés et ils n’ont plus de réelle attache réciproque. Surtout, ils vont se retrouver opposés dans une affaire sordide, entre trafic d’organes dans un centre hospitalier et investigations journalistiques, sur fond de corruption et de violence.

Les allers-retours entre les deux époques se font au gré d’un montage saccadé et haletant, avec un postulat d’écriture habile : les ados connaissent désormais ce qu’ils vont devenir et les quasi-quadragénaires qu’ils deviendront gardent en partie leur identité de jeunesse, ce qui est prétexte à maints quiproquos. Le film propose une belle variation sur l’amitié et ses aléas, qui supporte plus ou moins bien le verdict du temps qui passe. La dénonciation de malversations pouvant avoir des effets apocalyptiques est quant à elle un peu plus convenue. Visuellement, Escape from the 21st Century ne mise pas sur la sobriété, utilisant les codes du manga, du jeu vidéo et du blockbuster, malgré la modestie affichée par le producteur. « Les plus gros défis que nous avons dû affronter n’étaient pas forcément liés aux effets visuels. Dans ce film, les séquences d’action sont un mélange de prises de vue réelles et d’animation 2D. Nous avons aussi envisagé d’autres techniques, comme l’animation en pâte à modeler, mais nous étions limités par les ressources disponibles dans notre équipe de design pour ce type d’animation. Ce n’était pas tant une question de budget que de temps : cela aurait été très long à produire, avec en plus le risque que le résultat ne soit même pas satisfaisant », a déclaré le producteur Hu Lizhou lors de la session de question-réponse donnée au TIFF 2024, et retranscrite dans le dossier de presse.

Le résultat est globalement de haute tenue, et l’on appréciera le second degré ambiant ainsi que les multiples références, des Kill Bill à Everything Everywhere All at Once, en passant par la franchise Retour vers le futur, Scott Pilgrim ou Stand by Me. Reste que le style parfois publicitaire et ostensible lassera sans doute certains au bout d’une heure de projection, même ce péché mignon est beaucoup plus accepté de nos jours qu’à l’époque des Midnight Express et autres Highlander. Mais au final, Escape from the 21st Century est une agréable curiosité qu’il est permis d’apprécier.