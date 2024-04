Et plus si affinités - Olivier Ducray, Wilfried Méance - critique

Résumé : Usé par vingt-cinq ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée de Sophie d’inviter à dîner leurs voisins, Adèle et Alban, n’enchante pas Xavier. Il reproche à ce couple, visiblement très amoureux, son manque de discrétion, surtout la nuit ! Au contact de ces voisins aux mœurs débridées, Xavier et Sophie vont devoir se confronter à leur réalité, avant d’être poussés dans leur retranchement par une proposition quelque peu… indécente.

Critique : Un dîner se prépare. Sophie est coquette, apprêtée, souriante, apparemment heureuse, là où son époux, Xavier, professeur de flute, se démarque par son aigreur et sa fatigabilité. À eux deux, ils forment un couple où l’on parvient mal à comprendre pourquoi ils ne se sont pas séparés. Peut-être pour des raisons matérielles, quand on voit l’appartement parisien, absolument magnifique, où ils passent leurs journées, avec leur chien, et leur fille qui ne va pas tarder à quitter le cocon familial. Leurs convives sont tout l’inverse d’eux deux : ils sont jeunes, séduisants, à l’aise dans la vie tant d’un point de vue relationnel, économique que sexuel. Adèle et Alban cultivent l’hédonisme comme un mode de vie, s’offrant des relations sexuelles nombreuses, à plusieurs, et souvent très bruyantes.

Et plus si affinités est la reprise d’un film espagnol de 2020, Sentimental, de l’auteur Cesc Gay qui avait mis en scène sur les écrans sa propre pièce de théâtre. La réalisation assume un point de vue théâtral. Le lieu est unique, celui de l’appartement où Sophie et Xavier reçoivent leurs voisins ; le temps est unique, celui d’une soirée, où, comme au théâtre, leur vie sentimentale va basculer. Dans ce type de récit, le théâtre offre l’authenticité du jeu sur scène. On rit autant des surprises que des manières dont les comédiens composent avec le trac et l’imprévisibilité de la représentation. Ici, on est au cinéma. Les dialogues sonnent comme au théâtre, mais dans un bordage totalement maîtrisé qui enlève en réalité tout le sens du rire et de la surprise.

Copyright Julien Panié

Le film a été largement salué au dernier festival de l’Alpe d’Huez. Bien sûr, certaines scènes sont cocasses, mais elles peinent à soulever le rire. Le récit semble même cousu de fil blanc et le spectateur n’est jamais loin de prédire ce qui va se passer. La fin n’a rien de surprenant, et le renversement de situation, un classique au théâtre et au cinéma, a moins à voir avec l’humour qu’une certaine caricature. Il y a même quelque chose d’assez vulgaire, indécent, mettant en opposition deux couples, l’un très libre, très donneur de leçons, et l’autre plus âgé, aigri par le temps qui passe. L’empathie est difficile, voire impossible, à l’égard de ces personnages tant ils sont réduits à des stéréotypies comportementales et physiques.

La comédie est un art difficile et les deux réalisateurs en font hélas la démonstration. Ils se heurtent aux propres limites du scénario et de la mise en scène. Le propos souffre d’une sorte d’étouffement et on a mal pour ces personnages qui s’égarent dans la grossièreté ou la bêtise. Pourtant, les quatre comédiens se donnent la voix avec beaucoup de talent, mais sont empêchés dans leur créativité par l’étroitesse des personnages qu’ils incarnent et le manque de rythme général du film.

Copyright Julien Panié

Et plus si affinités n’aura pas su nous convaincre, malgré le succès qu’il a remporté auprès du public et du jury à l’Alpe d’Huez. Peut-être n’aurons nous pas été sensibles à la cocasserie du propos. Toujours est-il que la reprise d’un film et d’une pièce de théâtre espagnole récente n’était pas la meilleure des idées.