Et pour quelques dollars de plus - la critique

Résumé : Le colonel Douglas Mortimer collabore avec un chasseur de primes surnommé L’"Étranger". Tous les deux souhaitent capturer Indio, un tueur fou, qui sème la terreur autour de lui. Ce dernier et ses hommes sont sur le point de piller la banque d’El Paso.

Critique : Le poncho de Clint Eastwood, le regard de Lee Van Cleef, les trognes impossibles des méchants, les travellings leoniens, la musique d’Ennio Morricone, l’humour sardonique... Autant d’éléments entrés dans la légende et qui, des années après, procurent toujours le même plaisir. Deuxième collaboration de Sergio Leone avec Clint Eastwood (celui-ci reprenant un rôle d’« homme sans nom » similaire à celui de Pour une poignée de dollars), Et pour quelques dollars de plus est une étape supplémentaire dans la marche du réalisateur italien vers toujours plus de sophistication et de précision dans sa mise en scène. Illustrant une histoire ultra-classique, brassant des thèmes et situations déjà cent fois exploités avant lui (chasse à l’homme, attaque de banque, duels au soleil, vengeance), Sergio Leone fait reposer son western non pas sur son histoire, mais sur son style incroyable. Tout est une question d’ambiance, tout réside dans l’art de faire durer les silences, de charger chaque minute d’une épaisseur hors du commun, grâce au poids de la musique, au choix des gros plans, à l’étirement des scènes. Tout est une question d’audace également : la mise en scène de Leone semble tout se permettre : les mouvements de caméra aériens, les ruptures de ton les plus osées, l’alternance entre les plans larges filmant les grands espaces et les gros plans sur le visage de ses personnages, une goutte de sueur descendant sur leur front. Le résultat de cette alchimie est payant, à l’image de ce superbe duel final dans un village paysan, où les douces notes d’une comptine sont mêlées aux accents grandioses de l’orchestre de Morricone, conférant à la scène un relief et un suspense hors du commun. Le western possède ainsi une dimension baroque, énorme, où le plus infime des instants semble durer une éternité, où les (anti)héros léoniens acquièrent une stature légendaire grâce à un simple regard. Chaque scène, même la plus triviale de toutes, est tournée avec soin, comme si c’était la dernière : on y sent un constant amour de cinéma, qui en devient émouvant et fait toute la grandeur de l’entreprise.

La différence d’Et pour quelques dollars de plus réside aussi dans sa manière de jouer avec les codes du western spaghetti, et du western en général. Les personnages de tueurs ou d’innocents, très typés et sur-caractérisés (c’est intentionnel), sont croqués en quelques secondes par Leone, qui les immortalise à l’aide d’un simple détail visuel (le cigare et les habits du Manchot, le pistolet très particulier du colonel Mortimer, les cigarettes d’El Indio). Le métrage met ainsi en scène un méchant flamboyant et sadique, El Indio, encore grandi par le cabotinage divin de Gian Maria Volonté. La vengeance du colonel Mortimer, décidé à punir El Indio du viol de sa sœur, ajoute une dimension poignante au film. Mais la moralité n’est pas vraiment l’affaire de Sergio Leone, qui nous plonge dans un univers dangereux où l’on ne distingue plus les héros des salauds, les justiciers des tueurs : la tromperie est affaire courante (voir la manière savoureuse dont le Manchot et Mortimer essaient mutuellement de se piéger, alors qu’ils sont associés) et chaque personnage possède une longueur d’avance sur tous les autres... ou du moins croit la posséder. La subversion sardonique de Leone va plus loin encore, puisqu’il débute son film amoral par une image de La Bible, et fait monter un truand sanguinaire dans la chaire d’une église abandonnée, afin que celui-ci prêche la criminalité à ses "ouailles"... L’humour noir leonien relativise tous les principes au sein d’un monde où rien n’a de valeur sinon l’argent et la mort, et où les hommes tombent comme des mouches dans un ultime ricanement. La petite musique de Leone, aidée par les mélodies immortelles d’Ennio Morricone, commençait ainsi à s’affirmer et s’imprimer durablement dans les esprits, avant une série de films (Le bon la brute et le truand, Il était une fois dans l’Ouest, Il était une fois en Amérique) au budget de plus en plus conséquent et à l’ambition de plus en plus démesurée. Du grand, du très grand cinéma.