Etugen - Arnaud Riou, Maud Baignères - critique

Résumé : Quel est le sens de notre existence ? Qu’est-ce que l’âme ? Quels sont les pouvoirs de l’esprit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En posant ces questions, le film nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamans, de guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie aux forêts d’Amazonie, ce film nous amène bien plus loin que nous ne l’aurions imaginé.

Critique : Arnaud Riou et Maud Baignères entreprennent dans ce documentaire ce que peut-être nombre de spectateurs aimeraient connaître : une forme d’alignement entre l’âme et la matière, et un apaisement face à la cruauté du monde. Les réalisateurs s’engagent alors dans un tour du monde des croyances spirituelles, comme le chamanisme, le bouddhisme, ou d’autres pratiques qui tentent de réconcilier l’Homme avec la Nature. Etugen apparaît donc comme un film nécessaire, puissant, dans un univers en pleine mutation où, peu à peu, le capitalisme a raison des ressources de la Terre au seul bénéfice d’une humanité égoïste et avide de toujours plus de consommations.

En fait, le documentaire n’apporte pas grand-chose à ce que l’on connaît déjà de ce type de pratiques philosophiques ou spirituelles. Les auteurs prennent le soin d’étayer leurs propos de témoignages de scientifiques ou de médecins expérimentés, comme s’il était utile de légitimer le besoin de chaque être humain de trouver en soi un sens profond à l’existence et de se relier aux éléments naturels. Parfois, les réalisateurs en rajoutent tellement dans l’usage de musiques aériennes, d’images grandiloquentes de paysages exotiques, qu’ils mettent presque en doute leur projet de décrire des pratiques spirituelles qui s’incarnent dans un rapport harmonieux entre l’esprit et la matière. On finit presque par s’interroger sur l’honnêteté de la démonstration, particulièrement quand la caméra s’appesantit à filmer des personnages vêtus de costumes traditionnels et s’adonnant à des rituels dont l’étrangeté est renforcée par le ralenti.

On comprend très vite que l’enjeu central des réalisateurs est de convaincre le spectateur dubitatif de la nécessité de telles pratiques spirituelles. Pour autant, leur volonté de montrer la manière dont ces pratiques s’incarnent dans des régions du monde très différentes fait peser le risque d’un certain maniérisme du point de vue. En réalité, les documentaristes filment des rencontres qui font figure de stéréotypes dans une symphonie de sourires, de paysages immenses et de costumes colorés extravagants. On craint même que le besoin de convaincre les spectateurs est telle qu’ils ont eux-mêmes mis en scène ces danses exotiques.

L’intérêt du film est indiscutable. Hélas, le maniérisme versant dans un culturalisme assumé nuit à un propos qui finit par se perdre dans de grandes généralités spirituelles. Toutefois, il est certain que ce film trouvera son public avec des personnes déjà convaincues et engagées dans ce type de pratiques.