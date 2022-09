Everything Everywhere All at Once - Daniel Scheinert, Daniel Kwan - critique

Résumé : Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

Critique : C’est une famille américaine, d’origine chinoise, qui arrive au bout du bout : un contrôle fiscal, un divorce imminent, une fille dont la mère rejette l’homosexualité, et un grand-père en perte d’autonomie. Il faut donc faire appel au surnaturel pour que la mère, Evelyn Wang, ne pète pas un plomb. Et c’est exactement ce qui survient soudain, en plein rendez-vous avec le service des impôts, quand son mari, transformé en un homme dynamique et agile, l’entraîne dans des mondes parallèles qu’il faut sauver du chaos. Écrit comme cela, on peut craindre le pire. Car il y a dans ce Everything Everywhere All at Once un zeste composite de tout ce qui fait le succès du cinéma américain : du fantastique, de l’action, de l’humour, du kung-fu, le tout dans un genre pas très éloigné des super-héros.

Everything Everywhere All at Once est un film des plus originaux. Il faut saluer le rythme totalement léger et alerte du récit qui emmène le spectateur dans une pluralité de mondes. Il faut accepter de se perdre avec les personnages et les univers qui conjuguent peu à peu l’histoire de la famille et celle de ces dimensions parallèles. Car le long-métrage est résolument inventif et fantaisiste. Le scénario va dans tous les sens, multiplie les traits d’humour et les espaces tous déconnectés de notre réalité. Les décors somptueux se mélangent à des costumes absolument époustouflants d’inventivité. L’action alterne avec des dialogues savoureux, empreints de rires mais aussi de réflexion. Le film invite le spectateur, en cette période de crise économique, à faire des choix de vie plus simples, à aller à l’essentiel de l’existence et à cesser de se perdre dans des vies rêvées.

Voilà un long-métrage conçu pour réenchanter les salles de cinéma. Si la plupart d’entre elles peinent à se remplir, Everything Everywhere All at Once constitue un moment de joie, de rires et d’aventures complètement original. C’est un film qui ne peut se regarder que sur grand écran. Les sons, la musique, les couleurs, et tout ce qui fait la pulpe d’un film de cinéma composent cet univers aussi fantasque que concrètement ancré dans notre quotidien mélancolique. C’est aussi un long métrage fabriqué pour nous perdre dans la tête des deux réalisateurs, Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Bien sûr, on ne résiste pas aux clins d’œil aux films de karaté ou à ceux de Tarantino. Mais le point de vue assume un propos plus léger, débarrassé des scories dramatiques ou psychiatriques du blockbuster, flirtant même délibérément avec l’émotion.

Il faut surtout retenir la prestation de Michelle Yeoh qui campe avec une énergie dévorante cette mère de famille ratée qui se transfigure en un personnage fantasque et lutteur. Everything Everywhere All at Once est un film qui fait honneur aux femmes. Elles peuplent l’écran avec une rare intégrité et un dynamisme que la gente masculine, habituée aux films du genre, pourrait envier. En plus, l’œuvre s’attache enfin à des héros ordinaires, non plus étincelants de jeunesse et de beauté. Les héros positifs ou négatifs, ou les deux à la fois, ont le droit aux rondeurs, aux rides sous les yeux, et aux coquetteries douteuses.

Everything Everywhere All at Once est une invitation sans fard à pousser les portes du cinéma. On pourra dormir un peu, ou au contraire se laisser transporter d’un monde à l’autre sans rien comprendre, l’important étant qu’à la fin le spectateur retombe avec joie sur ses pieds.