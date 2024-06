Excursion - Una Gunjak - critique

Résumé : À Sarajevo, Iman, une adolescente en quête de reconnaissance, affirme lors d’un « action ou vérité » entre collégiens avoir fait l’amour pour la première fois. Prisonnière de son propre mensonge, elle invente une grossesse et devient le centre d’une controverse qui échappe à tout contrôle.

Critique : Les films en provenance de Bosnie-Herzégovine sont trop rares. Aussi attirent-ils notre attention et, précisons-le d’emblée, celui-ci mérite le détour, même s’il ne figurera pas forcément dans les top 10 annuels. Il s’agit du premier long métrage de Una Gunjak, titulaire d’une maîtrise en montage à la National Film and TV School (NFTS). Elle avait pu déjà présenter deux courts métrages à la Semaine de la Critique (The Chicken, 2014) et à la Quinzaine des Réalisateurs (Salamat from Germany, 2017). Prix de la production à l’Atelier de la Cinéfondation et au FeatureLab du Torino Film Lab, Gunjak a été sélectionné dans plusieurs festivals dont Locarno et Premiers Plans d’Angers. Le scénario, écrit par Una Gunjak, est vaguement inspiré d’un fait divers qui fut très médiatisé en Bosnie-Herzégovine, à savoir le cas de sept jeunes filles qui étaient tombées enceinte à l’occasion d’un voyage scolaire, et s’étaient attirées les foudres du jugement moral de la part des médias et de l’opinion publique. Ce n’est pourtant pas la trame reprise à proprement parler dans Excursion, qui préfère se pencher sur le cas individuel d’une collégienne, Iman.

© JHR Films. Tous droits réservés.

Cette dernière vit en apparence sans problème, dans une famille modeste et aimante, où elle est particulièrement liée à son grand-père et son petit frère. Sociable et sans difficulté scolaire, elle va cependant effectuer sa crise d’ado dans un contexte particulier : à la suite de rumeurs exacerbées par les réseaux sociaux, Iman se retrouve empêtrée dans un mensonge, avant d’être ostracisée par ses camarades et une partie des adultes. La réalisatrice affirme avoir voulu signer un film engagé, dans la mesure où les jeunes filles, particulièrement dans son pays, seraient victime d’une double pression sociale, contradictoire : d’une part l’impératif de séduction et la sexualisation de leurs corps ; d’autre part une morale conservatrice et patriarcale contrôlant leurs désirs. Elle précise ainsi dans le dossier de presse : « En tant que femme d’une trentaine d’années qui commence à peine à démêler les nœuds de sa propre éducation sexuelle, en tant que femme bosnienne qui observe sa société et surtout sa jeunesse aujourd’hui, et enfin, tout simplement en tant que féministe, j’ai ressenti le besoin impérieux de faire ce film ».

© JHR Films. Tous droits réservés.

Pourtant, nulle démarche démonstrative dans ce récit qui présente des situations nuancées, sans manichéisme ni psychologie de comptoir, Una Gunjak évitant les lieux communs. Le personnage d’Iman est véritablement attachant, avec sa sensibilité et ses maladresses, et est magnifiquement interprété par la jeune Asja Zara Lagumdžija, dont il s’agit du premier rôle à l’écran. On regrettera toutefois un caractère un peu lisse de la réalisation, même si la cinéaste échappe à l’esthétique télévisuelle. Et, il faut bien l’admettre, biens des récits sur les tourments d’adolescentes ont déjà marqué les esprits : on songe à Family Life, Carrie au bal du diable, Bienvenue dans l’âge ingrat, Rosetta, L’événement et tant d’autres. Excursion dispose de réelles qualités, mais n’atteint pas le niveau de ces modèles. Una Gunjak n’en demeure pas moins une réalisatrice talentueuse et à suivre.