Exhibiting Forgiveness - Titus Kaphar - critique

Résumé : Tarrell (Andre Holland), peintre reconnu, semble avoir une vie exemplaire : il vit dans une belle maison avec son épouse musicienne (Aunjanue Ellis-Taylor) et son charmant petit garçon (Ian Foreman).

Critique : Tout se passerait pour le mieux si Tarrell n’était pas la proie de terreurs nocturnes qui se répètent régulièrement. Sa vie va se trouver bouleverser quand deux événements vont survenir au même moment. Son agent pense qu’il doit très vite accepter une exposition qui serait primordiale pour sa carrière. Mais le fait le plus marquant va être les difficiles retrouvailles avec son père La’Ron (John Earl Jelks) qu’il n’avait pas vu depuis plus de quinze ans. C’est à l’occasion du déménagement de sa mère très pieuse de la maison où ils vécurent tous les trois lorsqu’il était enfant, que celui-ci réapparaît. Divorcé, devenu quasiment clochard, La’Ron compte bien renouer avec ce fils devenu un artiste reconnu dont il se dit très fier. Tarrell, marqué par le souvenir de ce père violent, n’en est pas vraiment convaincu.

Andre Holland and Andra Day in "Exhibiting Forgiveness" © Courtesy of Roadside Attractions. All rights reserved.

Su le sujet principal du film est le pardon (le titre original peut se traduire par "Faire preuve de pardon"), centré sur une confrontation père/fils somme toute assez classique, ce sont surtout les longues scènes de conception de tableaux qui retiennent l’attention. Le parallèle fait entre les affres de la création du peintre et leur traduction sur la toile plusieurs fois modifiée, voire détruite et refaite, est particulièrement spectaculaire et convaincante. Il faut dire que la première activité du cinéaste est la peinture, et que les œuvres présentées ici sont les siennes.