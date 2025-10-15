Exhibiting Forgiveness - Titus Kaphar - critique

En compétition au festival du film américain de Deauville 2024
Le 15 octobre 2025
Un peintre reconnu retrouve son père après plusieurs années de brouille. Ce film, d’une facture classique, est avant tout un bel hommage à la création.
- Acteurs : Andre Holland, Andra Day, Jaime Ray Newman, Titus Kaphar , John Earl Jelks , Aunjanue Ellis-Taylor , Ian Foreman
- Genre : Drame, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h57mn
- VOD : UniversCiné
- Festival : Festival de Deauville 2024
L'a vu
Veut le voir
– En VOD sur UniverCiné à partir du 16 octobre 2025
Résumé : Tarrell (Andre Holland), peintre reconnu, semble avoir une vie exemplaire : il vit dans une belle maison avec son épouse musicienne (Aunjanue Ellis-Taylor) et son charmant petit garçon (Ian Foreman).
Critique : Tout se passerait pour le mieux si Tarrell n’était pas la proie de terreurs nocturnes qui se répètent régulièrement. Sa vie va se trouver bouleverser quand deux événements vont survenir au même moment. Son agent pense qu’il doit très vite accepter une exposition qui serait primordiale pour sa carrière. Mais le fait le plus marquant va être les difficiles retrouvailles avec son père La’Ron (John Earl Jelks) qu’il n’avait pas vu depuis plus de quinze ans. C’est à l’occasion du déménagement de sa mère très pieuse de la maison où ils vécurent tous les trois lorsqu’il était enfant, que celui-ci réapparaît. Divorcé, devenu quasiment clochard, La’Ron compte bien renouer avec ce fils devenu un artiste reconnu dont il se dit très fier. Tarrell, marqué par le souvenir de ce père violent, n’en est pas vraiment convaincu.
- Andre Holland and Andra Day in "Exhibiting Forgiveness"
- © Courtesy of Roadside Attractions. All rights reserved.
Su le sujet principal du film est le pardon (le titre original peut se traduire par "Faire preuve de pardon"), centré sur une confrontation père/fils somme toute assez classique, ce sont surtout les longues scènes de conception de tableaux qui retiennent l’attention. Le parallèle fait entre les affres de la création du peintre et leur traduction sur la toile plusieurs fois modifiée, voire détruite et refaite, est particulièrement spectaculaire et convaincante. Il faut dire que la première activité du cinéaste est la peinture, et que les œuvres présentées ici sont les siennes.
- Andre Holland à Deauville - Crédit : Fabrice Prieur
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.