Expendables 3 - le test DVD

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Date de sortie en DVD : 20 décembre 2014

Résumé : Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks devint par la suite un redoutable trafiquant d’armes, que Barney fut obligé d’abattre… Du moins, c’est ce qu’il croyait. Ayant échappé à la mort, Stonebanks a maintenant pour seul objectif d’éliminer l’équipe des Expendables. Mais Barney a d’autres plans... Il décide d’apporter du sang neuf à son unité spéciale et d’engager de nouveaux équipiers plus jeunes, plus vifs et plus calés en nouvelles technologies. Cette mission se révèle rapidement un choc des cultures et des générations, entre adeptes de la vieille école et experts high-tech. Les Expendables vont livrer leur bataille la plus explosive et la plus personnelle…

© Metropolitan FilmExport

Le film : En dépit des mauvais chiffres récoltés au box-office US (39M$ pour un budget initial de 90M$ alors que les deux premiers étaient déjà parvenu à rembourser leur mise de départ), la franchise Expendables reste néanmoins une affaire toujours lucrative grâce à ses recettes mondiales (166M$ pour ce troisième volet). La France a réservé un honnête accueil à Stallone et sa bande de vieux baroudeurs en rassemblant un peu plus d’un million d’amateurs de grabuge musclé en fin de période estivale. Cela reste toutefois le score le plus faible de la franchise. Pour rappel, Expendables 2 parvenait à rameuter quasiment le double en 2012.

Serait-il temps d’arrêter d’envoyer nos ex-gloires du ciné qui cogne dur au casse pipe ? Pas évident de répondre formellement par l’affirmative tant le film de Patrick Hughes fait étalage de générosité et d’efficacité lorsqu’il s’agit de tout casser sur son passage. Si la présence de Mel Gibson, Harrison Ford, voire celle de Wesley Snipes (même si ce dernier s’éclipse durant un long moment), se montrent bénéfiques pour le spectacle et nourrissent quelques bonnes punchlines, celle de Banderas en vieux loser agaçant ou le casting de la relève (Lutz, Ortiz, Rousey et Cie) nous font perdre patience.

La série B ultra référentielle oscille donc entre le meilleur (le final explosif de grande envergure) et le pire (un scénario d’une rare indigence). En cas de 4e volet, Stallone a déjà annoncé la couleur, celui-ci devra être "plus violent", et viser plus haut que la classification PG-13 qui, selon lui, aurait fait tant de mal à Expendables 3 qui déjà, devait affronter les conséquences de fuites sur internet avant même sa sortie en salle. Même si la formule de la franchise s’essouffle, avouons qu’il serait tout de même triste de voir un mec comme Sly ranger définitivement les pétoires au placard. Au moins, avec l’annonce de la mise en chantier de Rambo 5 dès 2015, on sait que ce n’est pas encore pour tout de suite. La critique complète : ICI LE TEST DVD :

De timides bonus trop promotionnels mais une image et un son d’excellente qualité dans cette édition DVD élaborée par Metropolitan. Les suppléments :



La déception domine côté bonus avec des modules à la portée uniquement promotionnelle. Dans "Expendables en France", nous avons droit au débarquement de l’équipe sur la croisette (3min20 d’une inutilité consternante à voir les acteurs se déplacer sur des engins militaires dans les rues cannoises), l’avant-première parisienne (2min40 d’images enchaînées sans le moindre commentaire) et enfin les interviews (10min) avec le réalisateur Patrick Hughes, Stallone, Banderas, Statham, Lutz, Snipes, Lundgren et Crews, qui, à notre grand regret, proposent trop peu d’éléments intéressants sur la fabrication du film. Sont également disponibles, une scène allongée du film donnant la part belle à Statham, ses poings et son flingue (2min40), les prises ratées façon bêtisier (5min30) ainsi que la bande-annonce du métrage et celles des dernières sorties de l’éditeur Metropolitan. © Metropolitan FilmExport

L’image :



La belle luminosité dont bénéficie l’image permet d’appréhender le film dans de bonnes conditions. Les contrastes sont pour la plupart bien gérés et la multitude d’explosions lors du final d’envergure s’en tirent avec les honneurs. Le son :



Voilà la bonne surprise de la galette DVD. Les mixages Dolby Digital 5.1 en VO et VF sont particulièrement dynamiques. Tout ce qui sort du bout d’un canon envoie du très lourd et les explosions détonnent comme il faut dans les enceintes. Avec cette spatialisation costaude, les oreilles seront régulièrement comblées. Côté dialogues c’est très limpide, on recommande la VO pour avoir accès aux voix originales si chaleureuses de nos vieux roublards.

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En DVD ou Blu-Ray



Galerie Photos