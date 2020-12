Hitman & Bodyguard - la critique du film

Résumé : Un redoutable tueur à gages (Samuel L. Jackson) est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier (Ryan Reynolds) pour mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires épreuves… De l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, une succession infernale de tentatives de meurtre, de courses-poursuites pour échapper à un dictateur d’Europe de l’Est (Gary Oldman) prêt à tout pour les éliminer.

Critique : Après Baby Driver, proclamé film le plus cool de tous les temps par sa promo nerveuse, le buddy movie tant attendu de l’été 2017, Hitman & bodyguard, vient proclamer sa coolitude, au gré de grands efforts publicitaires qui n’échapperont à personne en cette fin d’été marqué par une variété de sequels ratés. Film original de son côté, Hitman peine toutefois à nous surprendre.

Patrick Hugues (Expendables 3, Red Hill, réalisateur habitué à l’action balourde) peut néanmoins se targuer de nous divertir une paire d’heures, ce n’est déjà pas si mal.

Dès l’entame de notre périple avec Bryce, le personnage principal campé par le beau gosse Ryan Reynolds, les vues aériennes s’enchaînent nous donnant presque une impression de vertige. Le film est effectivement visuel et le restera jusqu’au bout. Lors de la scène d’introduction, l’on survole littéralement Londres pour y découvrir les monuments de la capitale anglaise. Promotion assumée pour la municipalité si hype et cinégénique aux yeux d’Hollywood qui multiplie les tournages britanniques au risque d’ôter encore une fois tout sentiment de singularité. Gratuit me direz-vous, mais à la limite pourquoi pas, c’est effectivement bien joli Londres, et c’est d’ailleurs là que l’on a découvert le film !

(C) METROPOLITAN FILMEXPORT

Et nous voilà entrés de plein pied dans un nouvel actioner, façon badass, avec, le désormais habitué du genre, Mr. Deadpool en personne, garde du corps d’un film de Samuel J. Jackson qu’il ne porte pas dans son cœur. Tous deux ne vont pas mâcher leur plaisir à lancer des grossièretés à tout va durant cette mission pétaradante où Reynolds doit accompagner le « tueur » jusqu’au tribunal de Lahaye, afin qu’il témoigne contre le président russe, accusé d’exécutions massives dans son pays. Ce dernier est incarné par l’impeccable Gary Oldman très convaincant dans ce rôle de chef d’Etat soviétique cruel et manipulateur. Ses quelques scènes, presque trop peu nombreuses, font un bien fou tant le duo central à tendance à s’enliser par moments dans l’humour ronflant et poussif.

Il est vrai que le divertissement estival assume son genre à l’effet évanescent et parvient à nous faire sourire à intervalles réguliers, toujours au détriment de la finesse scénaristique n’est pas vraiment de la partie. Au moins, l’alchimie entre Reynolds et Jackson fonctionne bien, les deux stars faisant le job sans démériter au milieu de scènes d’action détonantes, c’est peu de le dire, et bien rythmées.

(C) METROPOLITAN FILMEXPORT

Agrémentées, là encore, de (trop) nombreuses vues aériennes, les amoureux d’explosions seront servis et sortiront conquis par ces poursuites en voiture, moto et tout autre objet roulant qui s’y prête. Dans ces rushes urbains, on en oublierait presque les quelques longueurs de cet opus estival de près de deux heures, situées dans les dialogues pas toujours jouissif, entre deux moments d’agitation, où il est alors facile de se laisser aller à quelques bâillements impromptus.

Au final, le prix du plus grand nombre de bagnoles condamnées à la casse est remporté haut la main par la bande à Reynolds. Mais à quel prix : les intrigues sont téléphonées et rien ne viendra perturber les plans que l’on avait prédits dès le début.

Malgré toute la bonne volonté d’un casting et d’un réalisateur efficaces, le spectateur ressort de la salle avec la bonne humeur de l’instant, mais aussi avec une certaine amertume, l’action costaude ne pouvait-elle pas s’accompagner d’un scénario autrement moins indigent ?

Teaser :