Fantômes - Christian Kiefer - critique du livre

Cette mise en abyme oscille entre vergers américains et jungle vietnamienne, entre présent et passé, poésie et souvenirs, parfois brouillés, parfois vifs et lumineux. Un bel hommage aux oubliés de l’Histoire.

Résumé : Été 1945 : lorsque le soldat américain d’origine japonaise Ray Takahashi rentre du front, personne n’est là pour l’accueillir en héros sur les terres de son enfance, dans le nord de la Californie. Ses parents, après avoir été expulsés et enfermés au camp de Tule Lake, vivent désormais à Oakland. Mais Ray veut comprendre pourquoi leurs anciens voisins et amis ont coupé les ponts avec eux, et surtout revoir leur fille Helen, sa petite amie. C’est à ce moment-là qu’il disparaît sans laisser de traces. Printemps 1969 : de retour du Vietnam, et hanté par les fantômes de la guerre, John Frazier cherche son salut à travers l’écriture d’un roman. En s’emparant accidentellement du destin de Ray, le jeune écrivain ignore tout des douloureux secrets qu’il s’apprête à exhumer. En revenant sur l’histoire méconnue de dizaines de milliers de Nippo-Américains internés dans des camps après l’attaque de Pearl Harbor en 1941, Christian Kiefer tisse un drame familial poignant et lumineux, qui interroge notre rapport intime à la mémoire et au passé.

Critique : Le narrateur de ce roman, John Frazier, alterne le récit de sa vie, vétéran de la guerre du Vietnam, et bribes narratives retraçant la vie de Ray Takahashi, entre extrapolations et hommage fidèle à celui qui le hante, comme il a hanté une partie lointaine de sa famille. Pour éloigner ses démons, les fantômes qui errent autour de lui, John écrit et fait donc de ce Nippo-Américain le héros d’un livre éclaté, fragments venant rythmer sa propre existence. Son esprit est embrumé par le brouillard chimique des substances dans lesquelles il se blottit, comme un oubli salvateur mais passager et dévastateur. Les Phantoms, qui lâchèrent tant de feu et de napalm sur les villages, rugissent encore dans ses oreilles, leur vrombissement à peine troublé par les hurlements des victimes. Sa machine à écrire comme refuge, l’inspiration comme quête. Quand celle qu’il appelle sa tante vient solliciter son aide pour retrouver la famille Takahashi, John ne réfléchit pas vraiment et fait des secrets du passé son Graal. Retracer le chemin de Ray, depuis son retour de France après le débarquement jusqu’à sa disparition, comprendre ce qu’ont vécu ses parents et ses sœurs, du verger fleuri de Placer County au baraquement délabré de Tule Lake. Les Japonais furent entassés dans ce camp d’internement après Pearl Harbor, par crainte d’un complot, de représailles, de violence – parce que leurs yeux brillaient à travers les mêmes fentes, parce que la même culture pulsait en eux, simple ombre discrète dans le cœur de la deuxième génération d’immigrés.

Christian Kiefer signe donc un roman fort et étonnamment doux, bercé d’une lumière ambrée, rosée par les fleurs des arbres fruitiers qui étreignent la maison des Takahashi, ou plutôt celle qu’ils louent aux Wilson, vingt-sept ans avant qu’Evelyn, la matriarche, ramène John à la vie avec ces mystères enfouis. Il mêle présent et passé dans une mise en abyme parfois poétique et souvent vibrante d’émotions. Les pages supposément rédigées par John sont les plus belles, empreintes d’une vérité sentimentale, d’une lumière qui font presque défaut aux passages centrés sur sa vie de vétéran, bouleversée à jamais par la fureur de la guerre.

Christian Kiefer - Fantômes

Albin Michel

140mm x 205mm

288 pages

22,90 euros

Crédits : Albin Michel