Fashion Sphère - Anne Montouroy & Isabelle Oziol de Pignol - critique

Résumé : Strass. Paillettes. Flashs crépitants. Bienvenue dans l’univers étincelant d’une grande maison de couture… où rien n’est jamais ce qu’il paraît. Derrière les podiums immaculés et les tapis rouges, les rivalités sont féroces, les egos surdimensionnés se disputent à coups de stratégies feutrées. Créateurs stars en quête de gloire, mannequins fragilisés par la pression des apparences, héritiers prêts à tout pour régner, communicants experts en « greenwashing » : chacun joue sa partition dans le grand théâtre du luxe...

Critique : Dès les premières planches, le ton est donné : ce roman graphique ne cherche ni à glorifier ni à condamner frontalement le monde de la mode. Il l’observe, avec une lucidité presque clinique, mais aussi avec une ironie tendre. Créateurs mégalomanes, mannequins fragilisés par la pression des apparences, communicants passés maîtres dans l’art du “greenwashing” : chacun incarne une facette d’un système aussi brillant qu’impitoyable.

La force de l’ouvrage tient dans cette double perspective. Anne Montouroy, forte de trois décennies passées dans le milieu, écrit avec une précision nourrie d’expérience. On sent le vécu, les détails justes, la connaissance intime des rythmes effrénés, tensions feutrées et compromis invisibles. En écho, le trait d’Isabelle Oziol de Pignol apporte un contrepoint graphique vif, élégant et mordant. Son dessin capte les attitudes, les regards, les postures sociales avec une finesse redoutable. Le glamour y est toujours légèrement fissuré — et c’est précisément là que réside la vérité du livre.

Mais Fashion Sphère dépasse le simple cadre de la satire sectorielle. En filigrane, c’est toute une réflexion contemporaine qui se déploie : l’obsession de l’image, la financiarisation de la création, la marchandisation de la beauté, la transmission et l’héritage comme champ de bataille symbolique. La mode devient ici un miroir grossissant de notre époque, où l’éphémère fait loi et où l’identité se construit sous le regard des autres.

Ce qui rend la lecture particulièrement savoureuse, c’est l’équilibre entre critique et fascination. Les autrices ne renient jamais la puissance créative, la passion, l’énergie presque électrique qui animent cet univers. Derrière la satire, on devine un attachement sincère à l’art du vêtement et à celles et ceux qui le font vivre.

Drôle, acéré, parfois grinçant, Fashion Sphère s’impose comme une fresque chorale contemporaine, à la fois divertissante et intelligente. Un roman graphique qui lève le voile sans jamais cesser d’aimer ce qu’il observe — et rappelle que derrière chaque robe de lumière se cachent des ombres bien humaines.