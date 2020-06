Felicità - Bruno Merle - critique

Résumé : Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C’était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

Notre avis : Dans un livre ou sur un grand écran, ça peut ressembler à une vie idéale où l’on ne se soucie pas du matériel, et où la précarité ressemble plus à un choix d’existence qu’un poids social. Mais les histoires merveilleuses ne durent jamais longtemps, même si, au fond, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux. C’est à peu près le destin incongru de cette famille constituée d’un père marrant et irresponsable, Tim, une mère qui fait ce qu’elle peut avec les exubérances de son mari, Chloé, et la petite, Tommy, qui passe beaucoup de temps à se couvrir les oreilles d’un casque pour ne pas entendre ses parents. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Felicità sort des schémas que l’on connaît par cœur d’un certain cinéma à la française. Bruno Merle choisit le pas de côté pour mettre en scène ce trio totalement farfelu, avec, en ligne de mire, cette petite fille : à son sujet, on se dit finalement qu’il ne faudrait pas que la situation dure trop longtemps. Car les parents vivent d’un domicile à l’autre, empruntés fugacement aux propriétaires pour qui Chloé fait les ménages. En fait, le film est le récit d’adultes qui ne veulent pas grandir et d’une enfant qui, au contraire, voudrait grandir autrement dans quelque chose qui soit un peu plus normé.

Bruno Merle a pris du galon depuis Héros. Assurément, le cinéaste montre une maîtrise dans l’écriture. En effet, si le scénario constitue une suite rocambolesque d’événements décousus : on ne perçoit jamais s’il s’agit de la réalité ou pas, le récit retombe sur ses pieds avec une facilité déconcertante. Il y a beaucoup d’affection entre ces personnages extravertis et il faut adopter le parti pris d’une farce qui n’a d’autre vocation que de faire plaisir. Cela facilite le visionnage. Felicità est un long-métrage qui n’a surtout pas l’ambition de décrire une énième fois les affres sentimentaux et sociaux de vagabonds. Il y a un point de vue presque dandy dans ce drôle de récit où le réalisateur s’amuse à travestir la réalité et à superposer les histoires. L’amour demeure le fil conducteur du film, et on ne boudera pas la représentation presque angélique de la famille, à la façon d’un conte pour enfants où les princesses épousent les princes, pour le meilleur, et parfois le pire.

Pio Marmaï et Camille Rutherford ne boudent pas non plus leur plaisir à s’engager dans cette histoire. Il y a beaucoup de gaieté et de sincérité chez les personnages qui se fondent à merveille dans une Bretagne absolument belle. On est loin des clichés d’un Ouest de la France grisonnant et sinistré. Le soleil brille, la mer est magnifique, et même la façade tragique de la maison d’arrêt de Rennes semble sortie d’un conte de fées. Felicità est un film fait pour l’été, qui réjouira les familles que le déconfinement a privées du mystère des salles obscures. Il est indéniable que le cinéma de Bruno Merle a pris de la maturité et de l’assurance. Certes, on n’échappe pas à certains stéréotypes dans les costumes ou les situations cocasses, mais, fondamentalement, le réalisateur cherche à approcher une forme de poésie légère et grave à la fois. Il s’amuse. Les comédiens s’amusent. Et c’est aussi tout ce qu’on souhaite aux spectateurs.