Femmes au bord du monde - Astawabi Dembélé - critique

Résumé : Une création poétique qui explore avec humour et tendresse l’exil vécu par une jeune fille, Pema, partie à la recherche de son père à travers les frontières du monde.

Critique : Quand les spectateurs entrent dans la salle, les quatre comédiennes sont déjà installées sur cette scène dépouillée de tout décor. Elles n’ont rien à cacher et s’apprêtent à nous ouvrir leur cœur, elles qui ont fui la guerre, la censure, les violences faites aux femmes. Rien de politique. Aucune récrimination. C’est la voie de la poésie qu’emprunte ce texte sensible pour nous parler de nostalgie et de solidarité, d’incertitude et d’espoir, de douleur et d’humanité. Mêlant effets scéniques et bruitages sonores, la mise en scène restitue avec précision la terreur des bombardements, la perte de repères et la chaleur de rencontres opportunes. Si parfois l’onirisme s’invite, ce n’est que pour semer quelques notes féeriques sans jamais perdre de vue l’essentiel du sujet. Placées au bord du monde, celles que l’on désigne du vocable souvent arbitraire de « migrantes » n’en sont ni totalement rejetées, ni totalement intégrées. Elles sont à la frontière du monde, cette frontière qu’elles rêvent de rejoindre sans savoir où elle se trouve, ni ce qu’elle leur réserve.

Copyright Jetmir Idrizi

Quatre femmes venues de Colombie, des Comores, d’Inde et de Russie mêlent leurs voix, à travers chants et poèmes, en français et dans leur langue originelle pour crier leur désir de vivre libres. D’une justesse parfaite, elles n’ont aucun mal à nous convaincre que ces histoires sont les leurs et nous entraînent dans leur univers de drôlerie souvent, de mélancolie parfois et de joie assurément. Pivot fédérateur autour duquel se rassemblent les individualités de chacune des protagonistes, la jeune Dipti Mahadev touche directement les cœurs, grâce à la candeur et à la capacité de résilience qu’elle diffuse sur cette incroyable épopée.

Franchissant barrières et préjugés, ce conte théâtralisé ravive notre humanité profonde grâce à l’universalité de ses mots et la pertinence de ses astuces scéniques.