Festival Histoires de Femmes de Dreux : du 14 au 19 octobre 2024

News : Comme tous les ans depuis 2021, cette quatrième édition est une invitation à découvrir des histoires inédites à travers une compétition d’une vingtaine de courts-métrages, abordant tous les styles, de la science-fiction à la comédie en passant par l’humour et le drame. Des films porteurs de messages mais aussi de cette bonne humeur et de cette énergie positive chères à l’esprit du festival. En plus des projections de films, rencontres, échanges et masterclass promettent de belles surprises.

Le jury composé de personnalités du monde du cinéma, de la télévision et du spectacle sera présidé par la comédienne et humoriste Michèle Bernier.

Pour permettre à toutes et à tous de profiter pleinement de cette célébration du cinéma féminin, l’entrée est libre et gratuite pour tous ces événements.

L’ouverture aura lieu le 14 octobre où le Ciné-Centre de Dreux diffusera le moyen-métrage de Véronique Mériadec et Gérald Massé Inch’Allah Tatie Danielle. Ce sera aussi l’occasion de remettre un prix à Firmine Richard. L’actrice, fidèle des films de Lucien Jean-Baptiste (La première étoile, la deuxième étoile), a été à l’affiche d’autres films dont Romuald et Juliette de Coline Serreau, Huit femmes de François Ozon et, plus récemment, La plus belle pour aller danser de Victoria Bedos. Elle vient d’être élue femme de l’année par Les lumières de la ville, l’association organisatrice du festival en partenariat avec la ville de Dreux.

Le 15 octobre à Châteaudun, les 16 et 17 octobre à Dreux seront consacrés aux collégiens et lycéens. Ils assisteront à des projections de films, voteront pour leur court-métrage préféré et participeront à des échanges sur des thématiques variées.

Enfin, le 19 octobre marquera le point d’orgue de cette fête cinématographique. Dès 13h30 au théâtre de Dreux, se multiplieront projections et rencontres. Juste avant la remise des prix, la marraine de cette édition, Firmine Richard, animera une masterclass.

Pour clôturer le festival, un showcase surprise, ouvert à tous, offrira un dernier moment de bonne humeur et de convivialité.

Infos et réservations gratuites : www.zecrea.fr