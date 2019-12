8 femmes (Huit femmes) - la critique

Totalement irréaliste, burlesque et presque loufoque. On aime !

L’argument : Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise en pleine campagne, les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un drame se produit : le maître de maison est retrouvé assassiné.

Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une longue journée d’enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations.

Notre avis : Dans la famille Ozon, je voudrais la mère, la grand-mère, les filles, la sœur, la tante, les bonnes... Huit femmes (et pas des moindres : Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant et les autres) sont réunies dans leur maison familliale isolée sous la neige.

Au bout d’un quart d’heure de film, tous les éléments sont mis en place pour que l’intrigue policière commence : le crime, le poignard, la victime, les suspects.

Suzon (Virginie Ledoyen) mène l’enquête : elle interroge chaque membre de la famille et chacune raconte son dernier moment passé avec la victime. Déjà, les regards soupçonneux se croisent...



La ligne téléphonique sectionnée, la panne de voiture, les vols... relancent l’intrigue et laissent à penser que l’assassin est encore dans la maison.

De secrets en mensonges, d’accusations en révélations, les huit femmes vont régler leurs comptes sur un ton incisif et drôle. Entre prises de bec et bagarres, elles se confient les unes aux autres, parfois en chansons, véritables pauses, qui ponctuent et relancent le suspense.

Totalement irréaliste, burlesque et presque loufoque 8 femmes plonge le spectateur dans une atmosphère qui oscille entre un Agatha Christie et une partie de Cluedo. Ce qui compte dans ce film, c’est la grâce des actrices (chacune est symbolisée par une fleur), l’humour un peu noir, pas très français mais délicieusement british, les artifices à la limite du kitsch et la sophistication d’un cinéma qui n’est pas sans rappeler celui du Hollywood de jadis. Ozon signe une réalisation impeccable avec à son service un casting impressionnant. Peut-être son meilleur film à ce jour.