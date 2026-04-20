Fjord - Cristian Mungiu - Fiche film

Le 20 avril 2026
– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
- Réalisateur : Cristian Mungiu
- Acteurs : Adrian Țițieni, Ellen Dorrit Petersen, Sebastian Stan, Lisa Loven Kongsli, Renate Reinsve, Thorbjørn Harr, Alin Panc
- Genre : Drame, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Français, Suédois, Norvégien, Danois, Roumain, Finlandais
- Distributeur : Le Pacte
- Festival : Festival de Cannes 2026
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Résumé : Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause.
- © 2026 Festival de Cannes
- © 2026 Le Pacte. Tous droits réservés.
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