Cannes 2026 : Cristian Mungiu en compétition officielle

News : Fjord de Cristian Mungiu est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.

Résumé : Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Cristian Mungiu

– Distributeur : Le Pacte

– Principaux acteurs : Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc

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Cristian Mungiu a opté avec ce film pour une coproduction européenne avec un récit axé autour des cultures norvégienne et roumaine. Le scénario semble à nouveau fidèle à la critique sociétale et notamment vis-à-vis de la religion, comme cela fut le cas avec Au-delà des collines. Le réalisateur réunit au casting l’acteur américano-roumain Sebastian Stan, qui incarna Donald Trump dans The Apprentice ; et la Norvégienne Renate Reinsve, dirigée par Joachim Trier dans Julie (en 12 chapitres) (prix d’interprétation à Cannes 2022) et Valeur sentimentale, également actrice dans La convocation (Prix Un Certain Regard 2024). Formé à l’Académie du Film et du Théâtre de Bucarest après des études de lettres anglaises à l’université, Cristian Mungiu avait été enseignant et journaliste, ainsi qu’assistant réalisateur pour des films de Bertrand Tavernier et Radu Mihăileanu. Presque tous les films qu’il a présentés au Festival de Cannes ont été primés, dont 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or en 2007, qui évoquait l’interdiction de l’avortement sous Ceaușescu. Qu’il aborde l’exorcisme (Au-delà des collines), la corruption à des fins d’ascension sociale (Baccalauréat) ou la déchirure de la Roumanie tenté par le populisme et le nationalisme (R.M.N.), Cristian Mungiu se montre sans concessions dans le traitement des fêlures de son pays, tout en témoignant d’une épure formelle (plans séquences oppressants, réalisme inspiré du documentaire). Il a été membre du Jury cannois en 2013 et Président du Jury des courts métrages et de la Cinéfondation en 2017.

Cristian Mungiu à Cannes

2002 : Occident, Quinzaine des Cinéastes

2007 : 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or, Prix FIPRESCI, Prix de l’Éducation nationale

2009 : Contes de l’âge d’or (collectif), Un Certain Regard

2012 : Au-delà des collines, Prix d’interprétation féminine pour Cristina Flutur et Cosmina Stratan, Prix du scénario

2016 : Baccalauréat, Prix de la mise en scène

2022 : R.M.N., Compétition officielle

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