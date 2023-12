Fleur secrète - Masaru Konuma - critique

Résumé : L’épouse d’un grand patron refuse de se soumettre aux fantasmes de son mari tordu. Pour remédier à ce problème, Monsieur demande à l’un de ses employés modèles d’initier Madame à des plaisirs très interdits. Le sexe dans ses meilleurs états.

Critique : Pour qui a envie - et a raison - de découvrir le cinéma de Masaru Konuma, valeur essentielle de la Nikkatsu dans les années 70, il faut succomber à Fleur Secrète, l’un de ses meilleurs films, adapté d’un roman de Oniroku Dan. D’un bout à l’autre, cette dérive sadienne développe avec une acuité inouïe le plaisir malade de l’esprit et la souffrance inavouable du corps. Là où avec un tel sujet d’autres réalisateurs se seraient fourvoyés dans le racolage de bas étage et livrer un machin masturbatoire, Masaru Konuma, pro en la matière, transcende les bases d’une intrigue sise entre pinku SM et roman-photo pour exploser la petite boutique épicurienne des fantasmes et naviguer à vue, dans des eaux infiniment plus troubles. Par le simple pouvoir de sa mise en scène et, surtout, la présence d’une héroïne suppliciée (la sublime Naomi Tani, icône de Konuma, excitante comme une déesse prisonnière des enfers), ce conte aussi pervers qu’ataraxique propose à l’arrivée autant de séquences incandescentes de sadisme qu’une vraie réflexion sur les méandres du désir.

Tous les personnages de Fleur secrète contrôlent plus ou moins bien leur besoin urgent de sexe et s’arrangent comme ils peuvent avec certaines frustrations (l’absence du partenaire qui travaille de partout). Les scènes les plus anodines, pas nécessairement à caractère sexuel, rendent compte de cette obsession qui contamine. Et c’est beau des personnages qui réapprennent à baiser, voire même à aimer. La nécessité d’exaucer des fantasmes pour s’affranchir d’une rigidité sociale permet en creux de disséquer des obsessions typiquement masculines inféodées au regard féminin : guérisseur, purificateur, nourricier, soumis ou voyeur. Le fétichisme, l’exaltation du toucher et le plaisir dans la souffrance se révèlent autant les éléments d’un manifeste esthétique que d’un drame sexuel au romantisme absolu. Trente ans plus tard, Takashi Ishii a proposé un remake lamentable de Fleur secrète, incapable d’atteindre la complexité psychologique, le parfum aphrodisiaque et l’essence charnelle de l’original. Aujourd’hui encore, grâce à l’innocence du discours et la perversité des images, la fleur du serpent Konuma n’a rien perdu de son nectar érotique ni même de son venin ensorceleur. Ce n’est pas de la chair à théorie ; c’est juste une réjouissance des sens au degré le plus extrême.