Florida - Olivier Bourdeaut - critique du livre

Résumé : En Floride, une petite fille devient un objet dans les concours de beauté où la traîne sa mère. Les ravages seront d’autant plus importants que l’héroïne en conçoit une haine sans limite contre ses parents et ce destin qu’elle rejette avec force.

Critique : Le roman prend la forme d’une histoire à la première personne : une jeune Américaine de dix-neuf ans confie à son journal intime sa jeunesse gâchée. A l’occasion de son septième anniversaire, la mère d’Elizabeth l’emmène pour la première fois à une compétition de mini-miss. Ce qui n’était qu’un jeu devient vite le quotidien de la fillette, sous la houlette d’une mère frustrée et exigeante qui, cinq années durant, transforme sa fille jusqu’à ce que la poupée se rebelle et troque les podiums contre la pension. Or, l’élève brillante et jolie, détestée par ses camarades, se réfugie dans la boulimie, avant que le désir de plaire à un garçon ne lui impose un régime draconien. Par la suite, victime d’une agression, l’adolescente rejette ce corps source d’ennuis. Pour s’en faire une armure, elle devient adepte de la musculation sur les conseils de son nouvel ami, un artiste homosexuel qui photographie et expose sa transformation dans une galerie. Mais la performance ne s’arrête pas là, et l’héroïne trouve enfin un défi à la hauteur de son malaise, en s’inscrivant à un championnat de bodybuilding. La descente en enfer est irrépressible…

L’auteur traite avec perspicacité du rapport au corps dans la société : objet de culte, normé, hypersexualisé, il est un produit de la culture de l’image. Dans l’art et le sport, sur les écrans qui sont autant de miroirs déformants, le corps est exhibé et regardé à satiété, substrat de prouesses et de tortures en tout genre. Le diktat des apparences est dénoncé à travers l’héroïne qui compense sa fragilité par une maîtrise physique obsessionnelle jusqu’à l’autodestruction. Cette histoire tragique est brillamment racontée avec l’humour noir et l’ironie de la narratrice, qui imprime une énergie et une lucidité impitoyable au récit.