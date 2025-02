Fluide Glacial, 50 ans de couverture depuis 1975 – Jean-Christophe Delpierre - chronique livre

Résumé : « Fluide Glacial, 50 ans de couverture depuis 1975 » marque le cinquantenaire de Fluide Glacial en réunissant cinquante couvertures cultes. Ces créations permettent de raconter l’histoire du magazine depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui.

Critique : Ce livre historique commence par une double planche de Daniel Goossens mettant en scène les personnages marquants de Fluide Glacial, tous maintenant bien âgés, mais prêts à reprendre la route ! Suit une préface de Jean-Christophe Delpierre, ancien rédacteur en chef et auteur de ce recueil. Et nous voilà lancés dans l’histoire de Fluide Glacial, en partant de la couverture du numéro un parue le premier avril 1975 et réalisée par Gotlib, le fondateur du magazine.

Ce bel ouvrage est découpé en cinq grands chapitres, couvrant chacun une décennie. Chaque année donne l’occasion d’un article sur un dessinateur, souvent suivi d’un rappel des événements historiques ou sociétaux de l’époque. Le tout est illustré par une couverture de l’artiste évoqué et quelques-uns de ses dessins. Le chapitre se finit avec plusieurs pages reprenant toutes les couvertures de la décennie en petit format et quelques blagues issues des quatrièmes du magazine.

On apprend que nombre d’auteurs travaillant pour Fluide Glacial ont de nombreux talents : ils sont dessinateurs de presse, parfois musiciens ou chanteurs, d’autres fois graphistes ou réalisateurs. Il ressort surtout qu’une majorité d’entre eux, malgré leur humour acerbe et tranchant sur le vif, se révèlent de grands timides. Cette remarque parcourt les textes de Jean-Christophe Delpierre quand il décrit ces auteurs et autrices : le contraste est souvent spectaculaire entre leur discrétion et le caractère cinglant, osé, de leurs couvertures.



Couverture du Fluide Glacial n°21 par Daniel Goossens

Copyright Fluide Glacial 2024

Les reproductions proviennent de scans des œuvres originales et l’on peut voir l’effet du temps sur ces vieux documents, dont les angles sont abîmés, dont le papier est froissé. Mais l’on oublie vite ces éléments pour ne retenir que l’impact des dessins. Certains claquent tout de suite au visage avec leur fond uni pour centrer le regard sur le gag. D’autres regorgent de détails et impliquent une exploration précise de la planche pour profiter de toute la folie du dessinateur.

Si les pages récapitulent les couvertures de chaque décennie, les auteurs ne figurent pas sous ces dernières, mais sont listés à part, ce qui est dommage, car dès lors qu’il ne connaît pas le style graphique d’un artiste, le lecteur est contraint à un travail de recherche pour accéder à son identité.

De plus, la petite taille des reproductions empêche souvent de bien profiter des bulles et des détails. Mais s’il avait fallu mettre en pleine page toutes ces créations, l’ouvrage aurait eu l’épaisseur et le poids d’une encyclopédie, ce qui aurait impacté son prix.

Ajoutons qu’à la fin du livre, il est possible de s’abonner au magazine grâce à un QR code.

Fluide Glacial, 50 ans de couverture depuis 1975 raconte l’histoire du magazine Fluide Glacial, de ses dessinateurs et dessinatrices grâce à cinquante couvertures choisies avec soin.