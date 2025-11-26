Follement(e) - Paolo Genovese - critique

Résumé : Pour leur premier rendez-vous, Lara invite Piero dans son appartement à Rome. Mais ils ne sont pas tout à fait seuls. Dans leurs pensées, une galerie de personnages bien encombrants interprète leurs émotions en commentant, sabotant ou encourageant chaque geste, chaque mot, chaque silence. Quiproquos, confidences inattendues et conflits intérieurs se succèdent et influencent les choix de Lara et Piero pour cette soirée unique. Une soirée. Deux inconnus. Et une chance de tomber amoureux… Follement(e).

Critique : Paolo Genovese est un réalisateur italien peu connu en France. Deux de ses longs métrages seulement ont été distribués dans nos salles, sans connaître un grand écho, ni critique ni public : The Place / Perfetti sconosciuti (Donatello du meilleur film en 2016), conte moral aux prétentions philosophiques ; et Amants super-héroïques / Supereroi, romance qui bousculait la temporalité. Follement(e) a reçu le prix de la meilleure comédie décernée par le Syndicat national des journalistes italiens de cinéma, ce qui laisse pantois sur le niveau global de la production transalpine dans un genre où ont naguère brillé Risi, Comencini ou Scola... Les intentions du réalisateur, dévoilées dans le dossier de presse, étaient pourtant prometteuses : « Combien de personnalités avons-nous ? Avec combien d’aspects de notre caractère devons-nous composer lorsque nous prenons une décision ? Et combien d’affrontements se déroulent dans notre esprit quand cette décision est inconfortable, compliquée, déstabilisante ou risquée ? Voilà le point de départ de cette comédie, qui veut explorer et raconter la conflictualité que nous vivons en affrontant les décisions de la vie, et surtout celles qui peuvent la rendre merveilleuse ou insupportable : autrement dit, les décisions sentimentales. [...] Les différentes personnalités qui nous habitent auront enfin une voix, et pas seulement cela : elles auront aussi un corps en chair et en os, ainsi qu’un lieu symbolique où nous les verrons se confronter et s’affronter. ».

Le problème est que le spectateur peine à adhérer à une histoire (élaborée par pas moins de cinq scénaristes !) se voulant décalée mais qui s’avère sur-écrite et enfonce des portes ouvertes sur les rencontres amoureuses et le couple, enfilant les clichés comme des perles. Lors de l’unité de temps et de lieu qui voient Piero et Lara apprendre à se connaître, dans tous les sens du terme, leurs hésitations et doutes sont surlignées par plusieurs personnages (imaginaires) : un groupe d’hommes et, dans d’autres plans, plusieurs femmes, chacun d’eux étant censé traduire les différents sentiments des protagonistes : quand la conversation tourne autour des enfants, lorsqu’un ex sonne à l’interphone, ou bien encore à l’approche du premier baiser, et plus si affinités…

Entre l’esprit du film d’animation Vice-versa et l’ambiance romcom de produits hollywoodiens interprétés il y a quelques décennies par une Julia Roberts ou un Hugh Grant, la mayonnaise ne prend pas, et le procédé devient vite répétitif et lassant, d’autant plus que le « chœur antique » pilotant les émotions est formé par une galerie de seconds rôles vociférant et se livrant à un concours de cabotinage. C’est dommage pour les deux interprètes principaux qui ne déméritent pas, malgré la caricature de leurs personnages : Edoardo Leo et Pilar Fogliati mériteraient d’être connus à l’international. Mais après quatre-vingt-dix-sept minutes épuisantes, on meurt d’envie de ressourcer en visionnant Mariage à l’italienne, Drame de la jalousie et autres pépites de l’âge d’or de la comédie italienne, et d’oublier cette bluette manquée.