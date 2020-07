François Villon - Œuvres Complètes – chronique livre

Résumé : Jacqueline Cerquiglini-Toulet a réalisé les traductions en français moderne des écrits de Villon, poète du quinzième siècle. Ces poèmes sont également présentés dans leur langue originale. L’auteure a rédigé la préface et les notes de cette édition richement commentée et annotée.

Critique : Nous voilà face à un classique. Un classique, car on se souvient plus ou moins avoir étudié La Ballade des pendus au cours de notre scolarité. Rassurez-vous, elle figure dans cette intégrale.

Les deux œuvres majeures – par leur taille -, Le Lais et Le Testament de Villon, sont la première entrée dans cette production dense, mais pas très longue, finalement. Ces deux textes se déploient sur de nombreuses pages et de nombreuses strophes. Ils sont suivis de deux sections qui rassemblent d’autres écrits : "Les pièces non recueillies" et "Les ballades en jargon". Voilà donc un vaste programme de lecture.

Vous aurez, en plus, le plaisir de pouvoir découvrir ou redécouvrir tous les poèmes, à la fois dans leur version originale et dans une version modernisée, le but étant de mettre en valeur le sens, davantage que la poésie. Cela peut étonner au premier abord, mais étant donné le décalage induit par la langue, il est fort judicieux de privilégier la compréhension dans une traduction, pour mieux savourer le style de Villon à travers sa formulation initiale (même si le français du quinzième siècle et les jeux de mots de l’auteur restent parfois cryptiques et aussi clairs qu’une langue étrangère inconnue, pour le commun des mortels).

Selon nous, la richesse de ce livre (et il est riche) constitue aussi sa faiblesse. Il comporte beaucoup d’annotations, qui présentent les personnages historiques, mythologiques ou plus contemporains cités par l’auteur, évoquent aussi les jeux de mots du poète, les notes sur la métrique, expliquent des expressions anciennes. Bref, il y a une telle distance entre Villon et nous qu’il faut beaucoup de clés pour comprendre le caractère envoûtant de ces textes.

Car oui, avec Le Lais et Le Testament, on découvre quand même, pour le dire crûment (comme le poète aimait le faire), un homme se plaignant du temps qui passe, règle ses comptes avec ceux qui lui ont compliqué la vie, multiplie les blagues scatologiques et les jeux de mots, a gardé le sens de l’amusement et de la paillardise, pour mieux accepter la réalité.

Les deux œuvres se complètent. Mais au bout de deux cent pages de ces jérémiades et de ces legs à tous ceux qui lui ont fait du mal, comment dire, on se lasse un peu. Les aller-retours dans les notes pour comprendre ce qui est écrit ne nous aident pas. Il faut bien saisir que les individus, dont Villon parle dans ces deux premières longues poésies, sont ses contemporains : le capitaine de la garde, le prévôt du Châtelet, le riche marchand de draps... tous ces gens que l’histoire n’aurait jamais retenus, si l’auteur n’en avait pas parlé, de sorte que le règlement de comptes s’avère quelque peu vain : en se moquant d’eux, Villon accorde la postérité à ceux-là mêmes qu’il ne portait pas dans son cœur.

Toutefois, les deux derniers regroupements - Les Pièces non recueillies et Les ballades en jargon - comportent quelques beaux poèmes touchants, comme on peut en trouver quelques-uns dans Le Testament, qui est entrecoupé de ballade en tous genres. L’intérêt de ce livre réside dans l’analyse de la vie et de l’oeuvre du poète, proposée par l’universitaire Jacqueline Cerquiglini-Toulet. Elle parvient à justifier les raisons pour lesquelles Villon a traversé les âges, ce qui a pu toucher à travers ses écrits et dans le rapport entre son existence et sa littérature.

De plus, la médiéviste cite d’autres auteurs de cette époque, comme Christine de Pisan, Alain Chartier, François de Meun, etc. Car le créateur de "La Ballade des pendus" n’est pas le seul dont les traces sont parvenues jusqu’à nous. Et ce livre donne envie d’aller découvrir tous ces artistes mentionnés.

La riche bibliographie qui complète ce recueil étonne par sa densité. Tant de gens qui se sont penchés sur le vocabulaire de Villon, les personnages cités par ses écrits, ainsi que les autres productions de l’époque, nous ramènent à un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Ces travaux exhument les textes multiples, contemporains du célèbre poète, qui sont arrivés jusqu’à nous.

Les Œuvres Complètes forment un livre très instructif, reposant sur des annotations précises et nombreuses, des réflexions rigoureuses et des références multiples, pour mieux comprendre la place de cet artiste dans la littérature de son temps et dans celle de l’humanité, même si, aujourd’hui, l’œuvre de François de Montcorbier, à de magnifiques exceptions près, nous semble dans l’ensemble bien dépassée, globalement réduite à son intérêt historique.