Full River Red - Zhang Yimou - Critique

Résumé : Chine, XIIe siècle. Dans quelques heures va se tenir une rencontre diplomatique de la plus haute importance entre Qin Hui, chancelier de la dynastie Song, et une délégation Jin de haut niveau. Or voilà que le diplomate Jin dépêché sur place est assassiné et la lettre destinée à l’Empereur dérobée. Le Chancelier demande alors au caporal Zhang Da, escorté par le commandant en second Sun Jun, de ramener la précieuse missive avant le lever du soleil. Au fil de leurs recherches, des alliances vont se former et des secrets seront révélés…

Critique : À la fin du siècle dernier, Zhang Yimou était un cinéaste consacré dans les festivals internationaux : Ours d’or pour Le Sorgho rouge (1988), Lion d’argent pour Épouses et concubines (1991), Lion d’or pour Qiu Ju (1992), Grand prix et Prix du jury à Cannes pour Vivre ! (1994), Lion d’or pour Pas un de moins (1999). Beaucoup ont d’ailleurs découvert la Chine à travers ses fresques historiques à la photographie somptueuse, qui magnifiaient sa compagne de l’époque, l’actrice Gong Li.

Mais, d’abord critique vis-à-vis du régime, il en est peu à peu devenu un cinéaste officiel : ce compromis lui a permis d’acquérir la reconnaissance dans son pays et d’orchestrer les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin (en 2008 et 2022), tout en l’éloignant, malgré Hero (2002) ou Le Secret des poignards volants (2004), des salles occidentales. Ainsi, son dernier film, Full River Red, est le premier à être projeté sur les écrans français depuis La Grande Muraille (2016) et, alors qu’il s’agit d’un blockbuster au budget colossal et du plus gros succès au box-office chinois en 2023 (malgré une polémique sur le décompte des entrées), il sort au milieu de cet été 2024 en toute discrétion.

Copyright : Huanxi Media Group Limited (Beijing) and Yixie (Qinqdao) Pictures Co., Ltd.

Depuis Épouses et concubines (1991) et La Cité interdite (2007), on savait le cinéaste à l’aise confiné entre les hauts murs d’un palais. Dans Full River Red, qui se déploie en temps réel sur près de deux heures quarante, il adopte par surcroît la règle des trois unités, en mettant en scène une enquête menée en une seule nuit dans une cité-forteresse.

Mais, soucieux de ne pas verser dans le théâtre filmé, il agrémente son long-métrage des plans zénithaux et des travellings qui lui ont valu la reconnaissance internationale. Et il a également la bonne idée de renoncer aux couleurs bigarrées et aux costumes baroques de ses derniers films à grand spectacle pour reprendre les teintes anthracite nimbées d’une lumière vespérale bleutée qu’il avait expérimentées dans Shadow (2018).

Copyright : Huanxi Media Group Limited (Beijing) and Yixie (Qinqdao) Pictures Co., Ltd.

Le réalisateur croit cependant conférer une dimension ludique à son intrigue en accompagnant chacun de ses rebondissements d’un changement de décor, précipitant son duo d’enquêteurs dans des dédales de couloirs et de cours, de parapets et de portes dérobées, pendant que les manigances s’ourdissent de manière plus ou moins cachée. Mais le dispositif, trop redondant, lasse rapidement, d’autant que cette course de fond est menée au rythme des compositions de la tibétaine Han Hong qui mêle, de manière parfois incongrue, airs traditionnels, samples de rap et riffs de rock.

Le scénario mélange, lui aussi, les genres en se faisant tout à la fois énigme policière dans la veine du juge Ti, tragédie historique d’inspiration shakespearienne et farce kafkaïenne. Mais les ruptures de ton qu’entraîne cette hybridation sont pour le moins déroutantes : tandis qu’éclatent ponctuellement des accès de violence et de cruauté, Zhang Yimou passe sans transition de l’humour potache au lyrisme poignant, pendant que le spectateur se perd dans les méandres d’une intrigue de plus en plus complexe.

Copyright : Huanxi Media Group Limited (Beijing) and Yixie (Qinqdao) Pictures Co., Ltd.

Mais surtout, alors que les révélations se succèdent, que les trahisons et les renversements d’alliance se multiplient, et que les cadavres s’accumulent, le propos se politise dans les vingt dernières minutes : ainsi, au terme d’une réflexion sur la nécessité du choix entre intime conviction et raison d’État, entre salut individuel et destinée collective, le film s’achève sur une fin grandiloquente qui, en glorifiant une Chine unie, est manifestement destinée à faire écho, auprès du public local, à la situation de Taïwan.

Cette conclusion n’est pas dénuée d’intérêt puisque, pour en arriver à ce manifeste, Zhang Yimou romance un célèbre épisode de l’histoire chinoise, la trahison du chancelier de la dynastie Song, Qin Hui, qui après s’être vendu à l’ennemi, la dynastie Jin, fit exécuter le général Yue Fei, considéré comme un héros national : et, dans le final du long-métrage, l’armée de ce dernier, enfin vengée de cette félonie, entonne en chœur l’un de ses célèbres poèmes qui lui sont attribués, le Tout un fleuve rouge du titre. Mais la bascule du long-métrage, d’enquête burlesque à film de circonstance (pour ne pas dire plus), se fait de manière trop abrupte pour ne pas laisser un arrière-goût désagréable.