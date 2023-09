Fury - la critique du film

Résumé : Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Europe. À bord d’un tank Sherman, le sergent Wardaddy et ses quatre hommes s’engagent dans une mission à très haut risque bien au-delà des lignes ennemies. Face à un adversaire dont le nombre et la puissance de feu les dépassent, Wardaddy et son équipage vont devoir tout tenter pour frapper l’Allemagne nazie en plein cœur…

Critique : Deux ans après End of Watch, David Ayer confirme sa volonté de cinéma vérité et semble vouloir laisser un témoignage poignant sur un épisode dramatique de notre Histoire, destiné au grand public actuel et aux générations futures. Après la parenthèse de Sabotage avec Arnold Schwarzenegger, il revient vraiment aux affaires.

Avec un solide casting, l’auteur s’assure de donner corps à son écriture de la meilleure manière qui soit. Nous retrouvons donc ici des visages connus, du grand et du petit écran, avec Brad Pitt, implacable, qui retrouve un décor qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé dans Inglorious Basterds ; Shia LaBeouf déterminé ; mais aussi Logan Lerman (Percy Jackson, Noé) ; Jon Bernthal (Walking Dead, saison 1 & 2) ; et Jim Parrack (True Blood). Du beau monde qui habille l’affiche, fait accourir le public, mais, au-delà du plan marketing, se justifie par sa cohésion à l’écran.

Le film est un véritable parcours initiatique. Nous suivons le personnage du jeune Norman Ellison (Logan Lerman), dactylographe, propulsé dans un tank nommé le "Fury", aux côtés d’un groupe d’hommes déjà fort habitués à la boucherie guerrière. À leur tête, Don Collier (Brad Pitt), qui résiste tant bien que mal à l’hostilité qui l’entoure et porte son équipe avec l’âme d’un leader.

Ce groupe de baroudeurs vient de perdre l’un des leurs et accueille assez mal l’échange de leur pote contre ce bleu. Nous sommes à la fin de la guerre « à un moment où le nazisme est exsangue, face à des soldats américains eux-mêmes épuisés... et en manque d’effectifs », explique David Ayer. Nous comprenons mieux pourquoi cette jeune recrue se retrouve dans une telle situation. Du sang frais sur l’autel d’un sacrifice nécessaire pour la sacro-sainte victoire du Bien ou une source revigorante de fraîcheur qui pourra redonner du souffle au combat, avec sa sensibilité à fleur de peau.

L’incroyable force de Fury, au-delà de ses séquences guerrières et de sa réalisation tranchée, vient aussi de son scénario étayé par une documentation historique satisfaisante. Inspirée d’une histoire vraie, le film déploie une structure narrative sur vingt-quatre heures. Une notion de temps importante pour bien saisir l’impact psychologique de cette violence généralisée, loin d’être édulcorée ici. D’une incroyable humanité, Norman ne peut concevoir de retirer la vie à un être humain et c’est dans une scène cruelle que Don forcera le jeune homme à tuer un soldat allemand. On le pousse dans ses retranchements, et par ce biais, l’on nous assène de cette même punition en nous plaçant, nous, spectateurs civilisés qui n’avons pas connu les atrocités de terrain, face au fait meurtrier à accomplir.

Petit à petit, le jeune homme en perd son identité essentielle, la violence et le désespoir le conduisent à lutter par instinct de survie et à fusionner avec ses nouveaux compagnons, d’infortune, cela va sans dire. Une phrase du film résume parfaitement la situation : "Les idéaux sont pacifiques, l’Histoire est violente". Don et et ses hommes le vérifient à chaque instant, alors que gronde parfois un vent de rébellion contre son leadership. Le personnage de Brad Pitt, complexe dans son appréhension de la guerre, doit mener plusieurs combats parallèles, l’un contre l’ennemi et un autre pour asseoir son autorité.

D’une durée canonique pour un blockbuster de 2h15, Fury s’offre le luxe de prendre du temps, un gain substantiel en réflexion et un apport évident dans l’immersion. Au cœur du cinéma hollywoodien, toujours plus prompt, avec des plans taillés pour trancher, il faut reconnaître que c’est gonflé. La musique de Steven Price (compositeur de la bande originale de Gravity) se fait discrète, mélancolique et parfois barbare. Elle participe à la réussite de l’œuvre et gonfle les rangs victorieux de cette production de guerre, parfois hors mode, mais toujours d’actualité dans ses enjeux humains.

Fury rejoint ces films historiques aux témoignages pugnaces et pertinents ; il n’a pas à rougir de la comparaison avec les autres classiques du genre.