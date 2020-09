Gangs of New York - la critique

Résumé : Début des années 1860, pendant les Draft Riots, le quartier des Cinq Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d’une guerre des gangs entre émigrants irlandais d’un côté, les Dead Rabbits menés par Priest Vallon, et les Native Americans de l’autre, menés par le sanguinaire Bill Poole le Boucher. Ce dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits en assassinant leur chef, et prend par la même occasion le contrôle exclusif des rues de la "grosse pomme". Afin de renforcer ses pouvoirs, Bill s’allie avec le puissant Boss Tweed, un caïd sans scrupules qui terrorise la ville. 17 ans plus tard, le gang des Native Americans règne toujours en maître dans New York. Devenu adulte, Amsterdam Vallon s’apprête à faire renaître de ses cendres le gang des Dead Rabbits et à venger la mort de son père en éliminant Bill Poole.

Critique : C’est en 1970 que Martin Scorsese découvre un livre d’Herbert Ashbury intitulé Gangs of New York. Il y décrit les fondations sociologiques et politiques de la ville américaine au milieu du XIXe siècle ; une naissance accouchée dans la violence, où seule la loi du plus fort permet de survivre. Le plus fort en l’occurrence se nomme Bill le Boucher, chef du gang des Natifs. Avec ses hommes de main, il règne sur le quartier des Five Points, lieu de ralliement des couches pauvres de la population new-yorkaise.

Va se dresser contre lui Amsterdam, le fils du prêtre Vallon, victime autrefois de la lame du Boucher. Mais comme la plupart des protagonistes, Amsterdam devient fasciné par ce personnage troublant. D’ennemi juré, il se transforme peu à peu en fils spirituel, mettant difficilement sa vengeance à profit.

En toile de fond de ce drame intime, l’intrusion de la politique dans un paysage frôlant avec le barbarisme. New York évolue, la guerre de Sécession fait rage et la conscription va donner lieu à l’une des plus grandes émeutes sanglantes de la ville...

Tout le monde connaît désormais l’histoire douloureuse de ce Gangs of New York : tournage épique en Italie, montage sans cesse raccourci, date de sortie repoussée. Il en résulte un film bancal qui frise avec le génie par certaines de ces scènes (la première confrontation entre les Natifs et les Dead Rabbits) et sombre dans l’ennui par d’autres (la love story accessoire entre DiCaprio et Cameron Diaz). Pourtant, Scorsese parvient à insuffler un sens épique à cette chronique grâce à une réalisation plus qu’audacieuse. Il joue avec sa caméra dans cette ville entièrement reconstituée comme autour du billard de La couleur de l’argent.

Mais de ce film, on retient surtout son caractère pédagogique. Gangs of New York fourmille en effet d’informations historiques inédites : les règlements de compte entre les gangs à l’arme blanche, les 300 dollars qui permettent aux riches d’éviter la boucherie de la guerre de Sécession, enfin les émeutes finales qui firent plus de morts à New York que l’attentat du 11 septembre.

Pour finir, si un seul argument devait vous convaincre de visionner le film de Scorsese, ce serait sans conteste la présence de Daniel Day Lewis au générique. Si Leonardo DiCaprio fait preuve de transparence, Daniel Day Lewis brille par son charisme dans le rôle de Bill le Boucher. Littéralement possédé, il offre l’une des plus belles compositions de ces dernières années.

A l’inverse de son ami Steven Spielberg, Martin Scorsese se prête plus volontiers à l’exercice des commentaires audio. Avec son débit mitraillette inimitable, il y aborde tous les sujets de la confection des costumes au jeu de ses acteurs en passant par la composition de la musique. On peut regretter en revanche qu’il ne s’attarde pas plus sur l’aspect formel de Gangs. Très peu d’information sur les angles de caméra choisis, sur la lumière ou le cadre. Aucune anecdote non plus sur ses relations houleuses avec le producteur Harvey Weinstein. En somme, un commentaire intéressant mais policé.