Germinal - Claude Berri - critique

Résumé : Sous le Second Empire, Étienne Lantier, un jeune chômeur devenu mineur, découvre dans le Nord de la France la misère des travailleurs...

Critique : Germinal appartient à la veine « prestige » de Claude Berri, après Jean de Florette et Manon de Sources, et avant Lucie Aubrac, du cinéma patrimonial et coûteux, porté par des vedettes et très soigné ; de fait, la reconstitution est impeccable, l’immersion dans la mine du dix-neuvième siècle d’une rare efficacité. On sent que le cinéaste a apporté beaucoup d’attention aux cadres et à la lumière, composant des tableaux tour à tour sombres et colorés. Comme une musique aussi puissante que classique soutient l’ensemble et qu’en filmant une épopée sociale Berri n’oublie pas le détail juste, on est vite emporté par cette description du quotidien rehaussée par un engagement qui n’a rien perdu de son actualité : on y parle licenciements et patrons anonymes, grèves et exploitation.

Pourtant le film n’échappe pas à certains défauts : la lourdeur des dialogues envahissants, l’interprétation approximative de Renaud ou celles excessive de Miou-Miou et raide de Laurent Terzieff gênent certainement, mais c’est surtout le caractère figé et le manque intermittent de souffle qui affaiblissent cette œuvre généreuse. On hésite à employer le terme galvaudé d’« académique », mais le sentiment d’assister à une illustration trop sage d’un roman titanesque persiste, d’autant que sa longueur le dessert encore.

Il y a pourtant de beaux moments dans Germinal, à notre avis plus dans la description du quotidien (les fêtes, le travail dans la mine) que dans la lutte et l’affirmation d’un message politique. Les rues boueuses, les intérieurs à la sobriété forcée, les bains successifs comme la descente dans les puits imposent leur force tranquille alors que la dénonciation, malgré quelques séquences qui peuvent émouvoir ou indigner, reste confinée dans le bavardage et le manichéisme (voir le personnage caricatural interprété par Anny Duperey). Quant à la romance entre Renaud et Judith Henry… On aurait aimé être davantage enflammé, on en reste à une admiration sage face à un film trop sage. Et pourtant quelques mouvements de foule ou de violence, comme le sabotage final, laissent entrevoir ce qu’il aurait pu être, un poème lyrique puissant : il ne fait que s’en approcher.

Le test DVD

Les suppléments :

Le making-of de 40 minutes est documenté et précis : on passe de Zola aux riches entretiens avec le réalisateur et les comédiens, de l’histoire au tournage, le tout illustré de nombreuses archives. Le commentaire se perd un peu dans le lyrisme, mais le documentaire témoigne de l’engagement sincère d’une équipe tout entière.

L’image :

La restauration 4K a fait son œuvre : couleurs et contrastes sont impeccables, le moindre détail est net. Quelques rares plans sont en deçà, avec un grain trop épais et des noirs moins francs.

Le son :

Équilibrées et précises, les deux pistes DTS-HD Master Audio (2.0 et 5.1) restituent les dialogues avec finesse, mais c’est dans les passages symphoniques qu’elles révèlent toute leur ampleur.