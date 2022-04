Ghost Song - Nicolas Peduzzi - critique

Résumé : Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans une ville qui dévore les gens -comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons tandis qu’un ouragan approche. « Ghost Song » , c’est la promesse d’un nouvel élan de vie, entre musique, hallucinations et espoirs de rédemption.

Critique : C’est l’histoire d’une jeunesse dans une certaine Amérique. Celle d’une jeunesse qui se cherche et se rêve dans un ailleurs, ressuscitée d’un passé tragique. La drogue, la galère, la rue, la musique comme exutoire à ces trois mômes, Will, Nate et Alexandra, constituent la matière artistique de ce récit halluciné. L’influence du rap sur ces destins contrariés est évidemment questionnée. Cet art populaire a-t-il un effet d’élévation ou maintient-il ces jeunes dans un état de sidération et de victimisation ? En tous les cas, ils errent à la recherche d’une identité psychique et sociale stable qui les aiderait à devenir enfin eux-mêmes.

Copyright GOGOGO FILMS

Nicolas Peduzzi ne crée pas un simple documentaire sociologique. Il donne à son image, à son approche des personnes une véritable dimension artistique. La lumière, les couleurs, la photographie concourent à transcender des portraits qui pourraient se résumer à des échecs sociaux. Au contraire, le parti pris esthétique est si fort que les visages de ces gosses se transforment en des sortes de poètes ou de dandys modernes, écartelés entre la douleur de leur condition et la quête de spiritualité. Il y a en eux quelque chose de véritablement rimbaldien. La musique devient alors un support existentiel à une histoire familiale faite de ruptures et d’abandons.

Le propos évite avec brio les clichés raciaux ou culturels. Le hip-hop est un art rassembleur qui dépasse les clivages sociaux. Les trois jeunes font la démonstration que l’enfance se moque du niveau social. L’important, comme dirait l’autre, c’est d’aimer, et de donner à ses enfants des ailes pour s’envoler. Will, Nate et Alexandra ont été conçus dans le rejet, le déni de leur enfance par des parents ou absents, ou maltraitants. Il ne leur reste alors que leurs rêves ou peut-être les produits toxiques pour se détacher d’un passé qui les hante. On perçoit en plus le peu de considération que l’Amérique offre à ces jeunes. Là où ils auraient dû bénéficier d’une protection, ils ont été livrés à la sauvagerie du monde et à l’exclusion.

On imagine aisément le temps passé par Nicolas Peduzzi avec ces jeunes. Le réalisateur parvient à créer de leurs maigres existences une expérience de cinéma originale et fascinante. L’objectif alors n’est pas de juger ces gamins, mais de s’approcher avec eux du regard d’un Dieu.