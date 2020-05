Gladiator (version longue) - Ridley Scott - critique

Résumé : Maximus est le valeureux et victorieux général des armées romaines. Admiré par César, vénéré par ses hommes, celui-ci n’aspire pourtant qu’à finir ses campagnes et apprécier une douce retraite avec sa famille. C’est sans compter justement sur César qui, à l’heure de passer la main, veut lui confier le pouvoir suprême. Un choix qui n’est sans déplaire à Commodus, le fils, héritier programmé du trône. Un parricide plus tard, le tout nouvel empereur donne l’ordre de supprimer Maximus, sa femme et son enfant ; le premier en réchappe de justesse, pas les deux autres. Trouvé à moitié mort par un marchand d’esclaves, Maximus devient un féroce gladiateur, avec pour seule ambition de fouler le sable du Colisée et approcher Commodus.

Le film qui a relancé le péplum méritait-il une version longue ?

Notre avis : Le film qui a relancé la mode des péplums (tout ça pour Troie !), genre boursouflé tombé en disgrâce à Hollywood depuis plusieurs décennies. Auréolé de cinq Oscars, Gladiator avait pris tout le monde à contre-pied, devenant l’un des gros cartons de l’année 2000. Réalisateur inspiré, Ridley Scott avait en effet su mettre en valeur le gigantisme de l’entreprise (reconstitution de Rome, des arènes, des grandes bastons) au service d’une troublante dramaturgie pour un blockbuster de cet acabit. Peu importe si les férus d’histoire antique se sont arrachés les cheveux devant autant d’inexactitudes, le spectacle, alternant sauvagerie sanglante, complot politique et vengeance personnelle, était tout simplement haletant. On était même surpris par les (grosses) baisses de rythme que s’octroyait le réalisateur pour approfondir la psychologie de ses personnages. Au final, on gardait en mémoire un film épique dans le meilleur sens du terme, nettement plus malin que la moyenne et sacrément spectaculaire. Gladiator méritait-il alors une version longue ?

Pas forcément, dans la mesure où les scènes ajoutées n’apportent rien à un ensemble déjà solide. Avec Blade runner, Ridley Scott était parvenu à bouleverser le sens de son chef-d’œuvre avec l’intégration d’un seul plan (la licorne) ; l’ajout ici de quinze minutes d’images inédites reste absolument vain. On en apprend un peu plus sur certaines relations (par exemple, Commodus et son nouveau général) mais rien de révolutionnaire. Le seul argument vraiment décisif aurait été de montrer enfin le fameux duel qui devait opposer Maximus à un rhinocéros dans les arènes de Rome. Que nenni, vous expliquent le réalisateur et son producteur dans les suppléments.

En somme, ceux qui connaissent la première version peuvent s’en contenter les yeux fermés ; les autres pourront se jeter sur ce nouveau montage qui jamais ne trahit l’esprit de l’œuvre originale.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Les petits plats dans les grands ! Un making of de plus de trois heures devrait largement répondre aux interrogations de tous. Un documentaire colossal qui s’étale de la pré-production à la remise des Oscars. Absolument tous les aspects du film sont abordés avec intérêt. On apprend enfin ce qu’est devenue la scène du rhinocéros, tombée aux oubliettes en raison d’un budget de trois millions de dollars. Le test sidérant de vérité d’un rhino en image de synthèse, réalisé par les studios de Phil Tippet, finit de nous faire regretter cette cruelle décision. On apprend aussi que le personnage de Juba (l’ami de Maximus) a été développé au fil du tournage, que Ridley Scott peut être extrêmement grossier avec un fax, qu’il a fallu trois longues semaines pour mettre en boîte la scène des tigres, tant ils étaient délicats à contrôler, et que les ingénieurs graphistes en ont bavé pour reconstituer Rome. De la belle ouvrage. Outre un commentaire audio réunissant le réalisateur et Russel Crowe, et d’autres modules dispensables, un bonus caché est également disponible : il évoque les possibilités fumeuses d’une suite à Gladiator.

Image & son : La forme est à la hauteur du fond avec une définition d’une beauté à couper le souffle. Les couleurs sont chaudes à souhait, conformément au désir de Ridley Scott de respecter la lumière du tableau de Jean-Léon Gérôme, Pouces baissés. La fluidité de l’image n’a d’égal que sa précision. Au niveau du son, il n’y a qu’à savourer la profondeur des effets et se laisser embarquer au beau milieu du Colisée. On pense à la douceur d’une caresse dans un champ de blé, où le vent souffle d’une enceinte à l’autre avec force ; on pense à la fureur ("Unleash hell !") des corps à corps guerriers, où les glaives déchirent les chairs. C’est agressif, tonitruant, électrisant.