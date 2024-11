Gladiator II - Ridley Scott - critique

Résumé : Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d’entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d’une main de fer. La rage au cœur et l’avenir de l’Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l’honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

Critique : On se souvient encore du péplum de 2000 que la musique de Hans Zimmer et la voix de Lisa Gerrard portaient aux nues. Revenir ving-quatre ans plus tard sur une suite s’annonce comme un risque certain de décevoir les spectateurs d’hier et de perdre les jeunes générations dans un récit grandiloquent dont ils n’ont pas les origines scénaristiques en tête. D’ailleurs, le générique de début rappelle avec brio dans un film d’animation les exploits musclés de Russell Crowe qui incarnait cet esclave chevaleresque, au service d’une République romaine plus juste et proportionnée. Le nouvel opus de Ridley Scott s’embarque sur les mêmes enjeux, dans une Rome corrompue, décadente, sans doute pas très éloignée de l’Amérique trumpiste d’aujourd’hui où le populisme fait légion.

Sans aucun doute, Gladiator II est une vraie réussite. Évidemment, c’est un long-métrage qui sent à plein le nez la testostérone à coups de muscles anguleux, de visages suants et d’hommes, plus puissants les uns que les autres, qui ne se découragent jamais malgré les efforts surhumains qu’on leur demande. Curieusement d’ailleurs, ce super-héros des temps antiques incarné par Paul Mescal n’est pas le personnage le plus intéressant du long-métrage. Certes, il occupe l’écran d’un bout à l’autre du film avec son regard sublime et ses formes musculeuses non moins impressionnantes, mais le héros le plus fascinant demeure le personnage interprété par Denzel Washington. L’acteur interprète un ancien esclave libéré du joug de ses propriétaires, qui est devenu riche et vient à posséder Lucius, à travers lequel il envisage de prendre le pouvoir à Rome. Cela fait de lui un être machiavélique, manipulateur, dont la rage se dissimule dans un déterminisme qui ne faillit devant aucune épreuve.

Nous voilà donc réjouis de revoir Ridley Scott sur les écrans après le très décevant Napoléon. Le réalisateur britannique a le goût de la démesure et de l’emphase. Il offre une Rome grandiloquente, grâce bien sûr aux images de synthèse, dont la splendeur fait penser aux cités merveilleuses de la franchise Star Wars. D’ailleurs, le ton narratif fait écho à d’autres grands phénomènes cinématographiques, assez proches du western, comme ceux de la saga Le Seigneur des anneaux. Les méchants aveuglés par la soif du pouvoir se confrontent aux énergies populaires, poursuivant inlassablement un idéal républicain qui fait droit au peuple et à la démocratie. On perçoit bien chez Ridley Scott la critique d’un décadentisme de l’Occident qui va finir par se perdre dans la corruption et la guerre. Mais le cinéaste réinvente un héros censé restituer la probité dans les relations sociales et les intérêts des populations, le meilleur allié des puissants étant le peuple lui-même capable de se révolter pour des causes justes.

Gladiator II s’annonce comme un péplum haletant et dense où l’aventure se mêle au drame des trahisons politiques et familiales. Les images sont très belles, très ambitieuses. Manque sans doute la patte musicale de Hans Zimmer dont on retrouve l’écho de la ritournelle qui a fait le succès entre autres du premier épisode. Le long-métrage tient généreusement en haleine son spectateur, qui en a grandement pour son argent. Gladiator II fait la démonstration que le petit écran avec ses films et ses séries en streaming n’ont pas grand-chose à voir avec l’immensité d’un écran où les couleurs, les lumières et les sons explosent la vue du spectateur. Indéniablement, on a plaisir à assister à ces combats où le fantastique n’est jamais loin. En témoigne l’une des première scènes dans une arène où les gladiateurs doivent affronter des singes sanguinaires, plus proches de créatures extraterrestres que de véritables primates.

Gladiator II est un grand film d’aventure où tous les sens du spectateur sont convoqués. Alors, oui, bien sûr, le scénario n’a pas l’ambition de transporter le public dans des palabres intellectuelles sans fin. Mais le plaisir est là, évident, celui de se laisser emporter par un récit puissant et mouvementé, où le suspense et le sens épique du scénario transportent le spectateur dans un monde où tous les fantasmes sont permis.