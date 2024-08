Golo & Ritchie - Martin Fougerol, Ahmed Hamidi - critique

Résumé : Golo et Ritchie ont grandi dans le même quartier, celui de la Grande Borne à Grigny. Leur amitié est unique : Ritchie est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme mais pour Golo, cela ne fait aucune différence. Alors quand Ritchie est renvoyé de son centre éducatif, Golo lui lance un défi : quitter le quotidien de la cité pour traverser la France à vélo. Une aventure humaine sensible pour ces deux amis hors du commun.

Critique : Ces deux gars font partie de ces stars adoubées par le jeune public qui sont sorties de l’anonymat grâce aux réseaux sociaux. Ils habitent la Grande Borne, le fameux quartier populaire de Grigny, sont passionnés de vélo, mais surtout réalisent des films avec leur portable qui leur valent près de deux millions de followers. En même temps, ils forment un duo atypique, l’un Golo qui joue les éducateurs repentis, l’autre Ritchie porteur d’un trouble du spectre autistique. Ils se suivent depuis des années, éprouvent l’un pour l’autre une véritable affection qui ne soucie apparemment pas de handicap ou de différence culturelle.

Golo et Ritchie est avant tout une comédie qui joue habilement entre le documentaire et la fiction. Si une grande partie du long-métrage décrit le road movie à vélo des deux compères depuis Marseille jusque Grigny, le récit prend son origine dans un quartier de l’Essonne, à quelques kilomètres de la prison de Fleury-Mérogis, quartier bien plus connu pour ses trafics de drogue, sa politique de la ville délétère, la misère qui règne, que les initiatives heureuses et solidaires de ses habitants. Et c’est là sans aucun doute la magie de ce film qui transforme la Grande Borne en un espace d’amour et d’innovation qui rime avec liberté, égalité et fraternité.

Le duo incarné par Ritchie et Golo est absolument original et attachant. Ils incarnent deux figures de la jeunesse d’aujourd’hui, élevées dans le multiculturalisme, et pétries de valeurs dont notre République ne peut que s’enorgueillir. Le plus valide des deux, Golo, tente de sortir Ritchie de ses difficultés cognitives et intellectuelles avec une patience inouïe, là où l’autre sert d’exutoire à un passé difficile d’un jeune qui a perdu son père et succombé à la tentation de la délinquance. Ils forment un duo drôle, touchant, plein de bonhomie, au milieu des décors urbains de l’Essonne ou au cœur même de la France rurale. Et chaque pas supplémentaire, ou plutôt chaque kilomètre franchi à vélo, sont l’occasion de découvrir des mondes et des cultures très différents de ceux qui colorent leur quotidien à Grigny ou à Viry Chatillon.

Golo et Ritchie se regarde comme une fable moderne épelée à la manière d’un certain Voltaire. La naïveté apparente du propos constitue une opportunité pour les réalisateurs de dresser un plaidoyer ardent en faveur des populations juvéniles urbaines. L’œuvre apparaît comme une invitation à la tolérance, et surtout illustre avec brio les vertus de l’inclusion dans notre société française. Assurément, le film s’affiche comme un grand succès à venir, dans la lignée d’Un p’tit truc en plus qui, en dépit de ses défauts formels, met à l’honneur les personnes en situation de handicap.

Golo et Ritchie est une vraie belle surprise sur les écrans français. Ahmed Hamidi connu pour ses talents de scénariste et Martin Fougerol offrent une œuvre qui ne se prend pas au sérieux mais révèle avec brio les milliers de talents qui font la grandeur de la France. Voilà enfin un film où l’on rit franchement et l’on se réjouit de ces valeurs qui perdurent dans les cités françaises, trop souvent stigmatisées par la presse audiovisuelle.

Mention spéciale aux deux héros à vélo, Ritchie et Golo, dont on espère que le film ne leur montera pas au cerveau mais leur donnera des ailes pour continuer leur plaidoyer en faveur de la tolérance et de l’amour.