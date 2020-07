Good night, and good luck - la critique

Résumé : Comment, dans les années 50, Edward R. Murrow, le présentateur du journal télévisé de CBS, et le producteur Fred Friendly contribuèrent à la chute du sénateur Joseph McCarthy, à l’origine de la tristement célèbre chasse aux sorcières.

Critique : Après Confessions d’un homme dangereux, George Clooney confirme ses dons (producteur, scénariste, acteur, réalisateur), même si cette fois-ci le résultat n’évite pas quelques ornières majeures. Alors que son premier long métrage enregistrait sur bobine la vie schizophrène d’un présentateur de télé qui se fantasmait agent de la CIA, le second, tout aussi ambitieux, plonge dans les arcanes de la petite lucarne et ausculte le maccarthysme dans tous ses effets délétères. Fascination cathodique guère étonnante de la part d’un acteur qui a été révélé par une série télé et dont le père a été journaliste du petit écran pendant trente ans.

Sur le papier, on voit déjà un croisement entre Quizz Show et Révélations. Le résultat est épatant et haletant mais un tantinet frustrant, pour ne pas dire démonstratif. On ne discutera pas l’efficacité ni la raison d’être du film, tant sa cause est louable (revenir en creux sur une page d’histoire et examiner ses conséquences) et ses résonances on ne peut plus actuelles (doit-on se méfier des médias ?), mais le thriller politique sur fond de manipulations souterraines est un genre qui réclame davantage d’envergure. Si Clooney ne nous apprend rien de nouveau sur cette période trouble, il peut se targuer d’une certaine virtuosité et parvient malgré tout à édifier le portrait d’Edward Murrow (David Strathaim, récompensé à Venise), sans tomber dans l’exposé biographique didactique. Intense, mais étrangement mineur...